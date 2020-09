Sebastián Yatra le hace el feo a Tini Stoessel y no trabajará con ella

Sebastián Yatra dio a conocer que no participará en una serie de Disney Plus donde iba a trabajar a lado de Tini Stoessel, su expareja.

A través de una serie de preguntas y respuestas en su cuenta de Twitter, el cantante reveló que ya tiene otros planes, por lo que se le complicaría hacer el programa.

"La serie, nosotros la íbamos a estar grabando en marzo, abril, y mayo de este año, y bueno con todo lo que pasó del Covid tocó posponerla, moverla y queríamos lograr grabar en el 2020. Pero realmente no hay forma todavía y yo ya para el 2021 tengo otros compromisos y otras cosas, entonces lastimosamente no voy a poder grabar la serie".

La declaración sorprendió a sus seguidores, quienes se mostraban ilusionados ante una posible reconciliación entre ellos, pero apoyaron la decisión del colombiano.

"No tengo nada en contra de ti, Sebas. Te deseo mucha felicidad pero lejos de la princesa. No me odien pero me alegro, así no se tienen que ver Tini y cada uno sigue su camino", "Que noticia más triste! Tantas ganas de ver a Sebastián Yatra y Tini Stoessel por última vez".

Estoy listo para responder sus preguntas! #askSebastianYatra — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) September 15, 2020

Hasta el momento, la argentina no ha mencionado nada al respecto, por lo que no se sabe si ella continuará con el proyecto o también lo abandonará.

Fue en mayo de este año cuando Yatra y la actriz anunciaron que su relación había terminado. Ambos lo hicieron a través de sus cuentas de Twitter, donde aseguraron que la pasaron bien juntos, pero que las cosas "no siempre se dan como uno las imagina".

"Hola...Queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos, y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón".

La actriz compartió el mismo mensaje, pero con el sujeto cambiado.

Los rumores apuntaban a que Danna Paola había sido el principal motivo del rompimiento, por lo que la cantante salió a desmentir la información a través de una transmisión en vivo con sus fans.

"¿Que pasó con Sebastián Yatra? Pues ¿qué va a pasar? Que hicimos un facetime y nos juntamos a componer, eso es todo".

