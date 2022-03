“Los Tipos Malos” robarán la diversión

DreamWorks regresa a las salas de cine hoy con una nueva aventura: “Los Tipos Malos”, donde el talento mexicano es clave en la trama, pues la cinta animada cuenta con las voces de: Jessica Segura, Kalimba, Manolo Cardona, Gonzok y Pablo Perroni, como los protagonistas.

“Los Tipos Malos” se enfoca en las aventuras de “Sr. Lobo” (Manolo Cardona), “Sr. Piraña” (Kalimba), “Sra. Tarántula” (Jessica Segura), “Sr. Serpiente” (Pablo Perroni) y “Sr. Tiburón” (Gonzok), un quinteto de maleantes que sueñan con convertirse en los más temidos ladronzuelos y aunque son bastante creativos en la forma cómo logran sus fechorías, sus planes no siempre funcionan, por lo que tras enfrentarse a la justicia, tendrán la oportunidad de demostrar que su villanía puede transformarse en bondad y ofrecer algo positivo a la sociedad.

EL INFORMADOR platicó en exclusiva con estos famosos sobre las peculiaridades de esta historia que habla de las segundas oportunidades para mejorar la vida: “Parte de la trama es ese momento que te encuentras en la encrucijada de tomar una decisión de un cambio importante en tu vida en una oportunidad que se presenta. También tiene muchos y distintos mensajes que se van entrelazando con el hecho de que sean personajes icónicos que, normalmente en la vida real, estos animales nos dan miedo, nos causan temor o traumas, pero de a poco te vas encariñando a ellos”, indica Kalimba.

Los cómplices perfectos

Con amplia experiencia en el doblaje y ser la voz de clásicos personajes como el cachorro “Simba” en la versión latina de “El Rey León”, Kalimba es una de las estrellas que lleva la batuta en “Los Tipos Malos” y a través de “Sr. Piraña” brindará un mensaje especial que explora la importancia de la amistad, la confianza, el amor propio y la aceptación hacia los demás.

“No me siento identificado con ‘Sr. Piraña’ hoy en día, pero definitivamente me sentí identificado con él de mis 17 a 28 años, la verdad es que fui bastante imprudente como él lo es, porque cuando él se apasiona por algo no le importan las consecuencias, va con todo, pero también es leal y fiel… A sus amigos los defiende a capa y espada aunque se ponga en peligro, eso fui yo durante muchos años. Son personajes con los que te vas a encariñar aunque sean el típico animal que en la vida real te causa lo contrario, todos tienen un lado bueno”.

En esta misma sintonía está el colombiano Manolo Cardona, protagonista de la serie “¿Quién mató a Sara?”, quien junto a sus compañeros de elenco Pablo Perroni y Gonzok, también debuta en la experiencia del doblaje animado para dar vida al líder de la manada de ingenuos ladronzuelos: “Sr. Lobo”, quien con su astucia y hambre de triunfo tendrá el reto de enderezar su camino y aprender a cómo encausar sus habilidades hacia un propósito de superación personal.

“En mi caso fue la primera vez que hacía doblaje, me encantó darle vida a ‘Sr. Lobo’, pero sí me fue un poco difícil, porque no conocía la técnica y se me dificultó al principio, pero me ayudaron a sacar el personaje, a guiarme, ahí lo disfruté muchísimo”.

Al respecto, Pablo Perroni y Gonzok, quienes dan vida a “Sr. Serpiente” y “Sr. Tiburón”, respectivamente, relatan la capacidad que ha tenido DreamWorks para ofrecer una historia distinta a las demás, por lo que celebran la oportunidad de tener su primera experiencia en el doblaje: “Mi personaje es el ‘Sr. Tiburón’ y desde el momento en que hice el casting me enamoré totalmente del personaje. Creo que al final todos son como niños, pero éste, a pesar de que es un tipo malo, tiene una inocencia muy angelical, puede parecer un poco soso o bobo, pero no lo es para nada, es un personaje muy inteligente, es alguien que sabe disfrazarse, distraer y llamar la atención de todas las personas. Esa parte mala de él se contrarresta y juega muy bien con este contraste de ser el más angelical”, detalla el youtuber Gonzok, quien en sus redes suma más de tres millones de seguidores.

Pablo Perroni, quien ha participado en proyectos como “La candidata”, señala que “Sr. Serpiente” es uno de los personajes más temidos de la trama ante sus habilidades, pese a no tener extremidades, por lo que el arco cómico de este protagónico dejará un gran sabor de boca en la audiencia.

“‘Sr. Serpiente’ es el más malo, pero en realidad tiene un corazón enorme, sólo que no lo aparenta, en eso nos parecemos un poquito”, comenta con humor el actor al referir que dar voz a este personaje fue una experiencia fantástica para explorar otra faceta interpretativa desde el humor familiar.

Emocionales todo terreno

Kalimba, Manolo Cardona, Pablo Perroni y Gonzok puntualizan que “Los Tipos Malos” tiene una primicia poco convencional en las películas animadas, al resaltar la valentía de DreamWorks y Universal de apostar por personajes que siempre son puestos como los malos del cuento y llevarlos a otra perspectiva: “Cada uno de los personajes son distintos, pero se aceptan tal y como son; entre ellos se quieren, se encariñan y se apoyan. Cada uno tiene un rol muy importante dentro del grupo”, añade Kalimba.

Manolo Cardona resalta que uno de los ejes del filme apuesta por la necesidad de permitir siempre una segunda oportunidad cuando se falla en algo, por lo que resalta que el mensaje de la película también es para los adultos: “Creo que el tema de las segundas oportunidades es muy importante, darte cuenta que nunca es tarde y que esas segundas oportunidades también están en el día a día, de cómo enfrenta uno la vida, con qué pie te vas a levantar, qué acciones buenas o malas harás. Todos somos seres humanos imperfectos que tomamos buenas y malas decisiones”, finaliza.

