A más de 20 años del estreno de la película Sé lo que hicieron el verano pasado, ahora regresa una historia que sirve como secuela directa de las dos primeras cintas de la saga, con nuevos personajes, bajo el mismo nombre.

Sé lo que hicieron el verano pasado. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de auto mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de enfrentar las consecuencias.

Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una aterradora verdad: Alguien sabe lo que hicieron el último verano y está empeñado en vengarse.

Sé lo que hicieron el verano pasado. ESPECIAL/SONY PICTURES.

A medida que los amigos son acechados uno a uno por un asesino, descubren que esto ya ha sucedido antes, y recurren a los únicos dos sobrevivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda, Julie y Ray.

Aunque la trama ocurre en Estados Unidos, casi todo el rodaje se realizó en Australia.

Sé lo que hicieron el verano pasado

(I know what you did last summer)

De Jennifer Kaytin Robinson.

Con Madelyn Cline, Lola Tung, Jennifer Love Hewitt, Chase Sui Wonders, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Freddie Prinze Jr., Austin Nichols.

Estados Unidos, 2025.

XM