Horóscopo Negro para HOY 19 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Tómate las cosas con más calma. Haz planes que te hagan reír, que te conecten contigo, que te devuelvan esa energía divertida y espontánea que a veces, entre tanto lío, se te queda dormida. No estás aquí para sobrevivir Aries, estás para vivir. Con intensidad, sí, pero también con ligereza.

Y si algo no se da ahora, si algo se retrasa, no pasa nada. Lo importante es que tú ya no te pierdes por nadie. Que ahora sabes que no tienes que correr para demostrar nada. Que quien quiera estar, estará. Y que quien no… que siga su camino.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Tu primer impulso siempre es aguantar, resistir en silencio, hacer como que no pasa nada. Pero esta vez, Tauro, no se trata de resistir. Se trata de respirar. De soltar un poco. De aceptar que no puedes controlarlo todo.

Este fin de semana, te vas a sentir sensible, pero también inquieto. Aferrado a lo que conoces pero con ganas de mandarlo todo lejos. Ese tira y afloja emocional va a estar muy presente. Así que no te obligues a decidirlo todo ya. No te pongas más presión. No te impongas soluciones inmediatas solo por miedo al desorden.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Hoy la energía te va a invitar a mirar atrás, pero no para quedarte allí. Si no para hacer limpieza. Para reconocer patrones. Para entender, al fin, qué necesitas hacer para no volver a caer en lo mismo. Presta atención. Puede que alguien reaparezca. Que vuelvas a vivir algo muy similar a lo de antes. Y ahí es donde se activa la pregunta importante: ¿Vas a dejar que esto vuelva a pasar?

Este finde hay que soltar lo que no es. Hay que hablar con quien de verdad te escucha. Pedir ayuda si lo necesitas. Para rodearte de lo que te calma, de lo que no te exige explicaciones. Porque, aunque tú parezcas invencible, también necesitas que alguien te abrace sin preguntar.

CÁNCER (22 junio-22 julio).

Pero este fin de semana, toca parar. Toca dejar de salvarlo todo y empezar, por fin, a salvarte a ti. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no puedes seguir así. Porque necesitas paz, calma, un poco de silencio dentro del pecho. Y eso solo va a venir si empiezas a priorizarte.

Tu mente va más rápido que tu cuerpo, y tu corazón va a remolque intentando entender todo a la vez. Por eso este finde es para bajar al cuerpo. Muévete. Camina. Baila. Sal. Haz cualquier cosa que te haga liberar lo que no estás diciendo. Porque si no lo sueltas por fuera, te acabará desgarrando por dentro.

LEO (23 julio-22 agosto).

Vas a notar que los recuerdos se activan, que hay dudas que resurgen, que cosas que creías superadas vuelven en forma de suspiro o de nudo en el pecho. No huyas de eso. No tapes. No disimules. Escúchate. Porque no puedes seguir aparentando que todo está perfecto cuando ni tú sabes lo que sientes realmente.

Este fin de semana hay que hablar claro. Decir lo que llevas tiempo guardando. Dejar de poner buena cara cuando por dentro no estás bien. Porque no estás aquí para complacer al mundo. Estás aquí para vivir en paz contigo.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Has estado cargando con más de lo que te tocaba. Emociones, pensamientos, exigencias… incluso silencios que nadie supo traducir. Y aunque no lo digas en voz alta, te has quitado un peso de encima. Uno de esos que no se ve, pero que lo cambia todo por dentro.

Eso sí, los recuerdos siguen ahí, dando vueltas. En bucle. Como si tu mente aún se aferrara a lo que pudo haber sido. Y tú, que necesitas tenerlo todo bajo control, incluso tu cabeza, te frustras por no poder silenciar lo que aún duele. Pero Virgo, estás avanzando. Y más de lo que crees.

