Se estrena “No vayas a clase mañana”, una cinta que toma como contexto los tiroteos escolares

Este jueves 25 de enero se estrena en salas de Cinemex la película jalisciense “No vayas a clase mañana”, ópera prima de Diego Barragán, bajo la producción de su hermano Alex, dueños de la compañía productora Cine Chacal, con la cual siguen desarrollando proyectos en conjunto, como uno que se llamará “Jardines del bosque”, el cual van a codirigir.

La trama de “No vayas a clase mañana” toma como contexto los tiroteos escolares a través de dos adolescentes que protagonizan una historia de amistad que transcurre la tarde previa al posible hecho, pues cansados de vivir acoso escolar, al parecer han tomado una inminente decisión.

La película es protagonizada por Paco García, Krystian Huerta, Luz García, Jony Perdomo, Said Sandoval y Cristo Fernández, el actor de la serie “Ted Lasso”, quien tiene una participación especial al igual que Said. El filme se rodó durante el 2020 en plena pandemia en locaciones de Guadalajara.

“Lo que más tenía yo en la cabeza, es que los personajes se sintieran reales, mi intención no era que te cayeran bien o que te cayeran mal, sino que los vieras y reflexionaras que sí conoces a este tipo de personas, a un primo o un amigo.... Además, llegó el punto en el que cuando estaba escribiendo el guion, los personajes me secuestraron a mí y ellos comenzaron a desarrollar la historia con sus propias palabras”, comparte Diego a EL INFORMADOR, quien recuerda que originalmente este proyecto iba a ser un cortometraje, “donde la idea es que terminaba con un final bien ambiguo, donde el protagonista llegaba a la escuela, se sentaba en su pupitre, pero no se sabía si hacía o no, el tiroteo”. Pero también refiere Diego que al continuar con la trama, se dio cuenta que sí necesitaba tener una conclusión.

Por su parte, Alex resalta que desde que pusieron en marcha el proyecto, sabían que sería difícil desarrollarlo, además delicado de abordar por la temática que maneja.

“Pero consideramos que es muy importante hablar sobre estos temas porque no hay muchas películas que hablen de esto en el país, además, también hay datos que la gente desconoce, pues México es el país número dos a nivel mundial de tiroteos escolares, el primero es Estados Unidos con una diferencia abismal”. Recuerda que durante el proceso de la cinta hubo tiroteos en Monterrey y Torreón, “que no son tantos y tan sonados como en Estados Unidos, pero sí los ha habido”.

Resalta Alex que estos datos y esta información, son una llamada de atención a la gente, los padres y los maestros sobre ser empáticos con los adolescentes y escucharlos verdaderamente, además de prever cómo pueden afectarlos a través de sus comentarios y acciones.

SINOPSIS

“No vayas a clase mañana” se centra en “Jorge” y “Emilio”, dos jóvenes de 15 años, quienes hartos del acoso por parte de sus compañeros de clase, planean un tiroteo escolar. La historia transcurre la tarde previa al suceso, en un viaje a través de su entorno, sus personalidades y sus emociones, en un coming-of-age donde descubrirán qué caminos pueden tomar para decidir su destino.

Festivales y reconocimientos

Ganadora de la Diosa de Plata a Mejor Ópera Prima, “No vayas a clase mañana” tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Austin y a partir de ahí ha participado en varios festivales más como el San Diego Latino Film Festival, Capri Hollywood Film Fest, Philadelphia Latino Film Festival, Latino Film Market, Festival LatinUy en Uruguay – donde ganó el premio a mejor actor y además obtuvo una mención especial del jurado, mientras que en México tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

