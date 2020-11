Se acerca el encuentro virtual entre Del Toro y Cuarón

Ya está a la vuelta de la esquina el conversatorio “Monstruos y Silencios: Narrativas para un siglo turbulento” en el marco del XIV Congreso AMPAG 2020 -“Inconscientes Posmodernos”-. Esta charla virtual entre los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón está programada para el 13 de noviembre a las 21:00 horas con retransmisión el día 15 de del mismo mes a las 16:00 horas a través de la plataforma eticket.mx.

El doctor Gabriel Vallejo Zerón, presidente Grupo Solidario Ubuntu A.C., es el moderador de este encuentro, además de ser gran amigo de ambos directores. En entrevista comparte que un evento como éste es único, no es habitual en el marco del congreso y por ello es que el público no puede perdérselo. “Por lo pronto este es el único encuentro que está planeado, no hay ninguna otra idea de que se realice posteriormente”.

En cuanto a lo que puede adelantar sobre el encuentro, señala que el conversatorio fluyó de una manera extraordinaria. “Me imagino que influyó la atmosfera, la cual fue muy intimista y cercana; los dos pudieron hablar con mayor libertad y espontaneidad de una manera más íntima y fecunda. Es un conversatorio singular porque no vamos a oír a un Guillermo y a un Alfonso de manera común y corriente, claro que hablan de sus películas, pero también abordan otras muchas consideraciones y preocupaciones”.

Hablarán también del contexto actual por el que atraviesa el mundo, “porque los impacta igual que a todos nosotros; yo constato y doy fe de que tanto Guillermo como Alfonso no son pose, su preocupación social es legítima; les mortifica lo que sucede y lo que puede pasar”. Guillermo grabó desde Canadá, Alfonso desde Inglaterra y Gabriel desde Guadalajara; comparte que su participación fue modesta, “mis sensaciones fueron desde la sorpresa y la admiración, me conmoví en varios momentos de una manera muy intensa”.

Lo recaudado de la venta de los boletos del conversatorio será destinado para la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo (AMPAG), que dentro de su catorceavo congreso se realizará este conversatorio y otra parte será para Grupo Solidario Ubuntu. Uno de los proyectos sociales que tiene Ubuntu actualmente está en Jamay, en Las Casitas, donde crean talleres y cooperativas: van a construir un centro de desarrollo comunitario, la autoridad les donó un terreno.

Reembolso

Para obtener el reembolso de los boletos adquiridos anteriormente para el evento presencial cancelado en el Auditorio Telmex, por la contingencia del COVID-19, el procedimiento se debe hacer por la misma vía en la que fueron adquiridos. Estos accesos no son intercambiables para el nuevo evento porque se trata de dos empresas de venta de boletos distintas. Los boletos pueden comprarse en esta liga: www.eticket.mx.