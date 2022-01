“Scream”: fracasos, éxitos y nueva película

“Ghostface” lleva atormentando al público 25 años, y este año no será la excepción, ya que vuelve a la pantalla grande esta semana con la película número cinco de “Scream”.

Un filme terrorífico y de suspenso con una formula llena de trucos y clichés más típicos de las películas de terror. Esta receta de asesino enmascarado versus adolescentes pareció dar muchos frutos en los años noventa; la primera película “Scream: Grita antes de morir” fue un éxito en la taquilla, y recaudó 173 millones de dólares en todo el mundo, lo que dio pasó a tres películas más de esta saga e inició con una maldición más para el director del filme, Wes Craven: a una le iba peor que a la otra.

Craven fue el director de las cuatro últimas películas de “Scream”, y también responsable de la saga de “Nightmare on Elm Street”, conocida por el personaje “Freddy Krueger”; una secuela de filmes donde ocurrió la misma maldición.

Antes de “Ghostface”, Craven no había tenido un buen logro en taquilla, sus cintas “Un vampiro suelto en Brooklyn” (1995) y “La nueva pesadilla de Wes Craven” (1994) recaudaron muy poco hasta que llegó este proyecto a sus manos.

Había revivido el género slasher, donde un asesino enmascarado suelto mata a un grupo de adolescentes tal es el caso de “Halloween” (1978), “Viernes 13” (1980) y más recientemente “La casa de cera” (2005). El guion estuvo a manos del entonces joven escritor y novato Kevin Williamson, quien fue la mente creativa de todo y explicó la base fundamental de la película, pero sobre todo cuál era su objetivo.

“‘Las películas no crean psicópatas, las películas hacen que los psicópatas sean más creativos’. Esa fue la línea que había escrito en una tarjeta de notas y pegado en mi pared, y toda la película estaba escrita en esa línea. Se estaban escribiendo artículos sobre la violencia en el cine, y en ese momento no había estudios que realmente se apoyaran en su teoría. Entonces, quería responder eso a mi manera secreta. No sé si lo hice o no, pero al final del día pensé que era una gran línea” mencionó Kevin.

Se dice que el guionista se basó en un caso de la vida real para crear el personaje homicida. Su inspiración sería el asesino serial Danny Rolling, conocido como “El destripador de Gainsville”, aparentemente este psicópata mató a cinco estudiantes en Florida, en 1990.

“Scream 2” tuvo buen paso en cartelera, pero no fue el fenómeno esperado. ESPECIAL

“Scream 2”: sigue el terror y el éxito

Tras la fama de la primera cinta se decidió hacer “Scream 2”, con una trama similar en la que los protagonistas son atacados, pero ahora por un imitador de “Ghostface”. El elenco que continuó en esta entrega fue David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox, Rose McGowan y Matthew Lillard se sumaron al elenco. Hubo algunos problemas en la filmación de la película, ya que Williamson sufrió un inconveniente, su guion había sido filtrado.

Esto llevó a que se reescribiera la película varias veces; se cuenta que incluso los actores no conocían el final del filme hasta unos días antes del rodaje.

“Scream 2” recibió en su mayoría críticas favorables, en las que se alabó el “gore” y el terror. Fue otro éxito: recaudó en taquilla alrededor del mundo 172 millones 363 mil 301 dólares, un poco menos que la versión anterior, pero más que suficiente para pensar en una tercera parte.

“Scream 3”. El encanto de la saga comenzaba a flaquear. ESPECIAL

“Scream 3”: la saga comenzaba a quedarse sin ideas

La tercera no era la vencida para el director Wes Craven. La película fue más cómica que de miedo, algunos críticos de distintos y reconocidos medios acusaron que era una parodia de sus versiones anteriores y que tal vez los autores ya se estaban quedando sin ideas.

Esta vez la trama era sobre los mismos personajes que ahora viajaban a Hollywood para visitar el set de la película que estaba basada en los hechos que habían vivido ellos en Woodsboro; sin esperar que otro asesino iría por ellos.

El guion ya no fue escrito en su totalidad por Williamson, y dejó a cargo a Ehren Kruger, mismo que introdujo más chistes y menos sangre.

El filme siguió posicionándose, pero esta vez menos que sus dos antecesoras. Su recaudación alrededor del mundo fue de 161 millones 834 mil 276 dólares.

“Scream 4”. La cuarta parte parecía ser la última. ESPECIAL

“Scream 4”: la última de Wes Craven

Craven y Williamson pensaron que era hora de lanzar otra película de “Scream”, después de casi 10 años de la última entrega.

Este filme se estrenó en 2011, y la crítica lo tachó como funcional, pero no era una película aterradora, acusaron que sólo se basaba en clichés y escenas sangrientas que parecían pesadas.

El argumento de la historia, en esta ocasión, era que Sídney volvía a su pueblo tras 10 años a promocionar su libro. Sorpresiva y casualmente vuelve el asesino “Ghostface” a matar a jóvenes adolescentes.

La película no tuvo buenos resultados y sí muchas malas críticas. El director comentó en aquella ocasión que las críticas no le molestaban.

“He aprendido a no leerlas. Leí una crítica de un tipo que decía que prefería que le clavasen agujas en los ojos que volver a ver una película mía, y duele, por supuesto. Las evitas, pero te pueden destruir”, confirmó el famoso director.

La cinta no obtuvo los mismos resultados que la primera o la segunda entrega, mucho menos que la tercera. Esta vez recaudó 97 millones 231 mil 420 dólares.

¿Te gustó este contenido?