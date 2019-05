Saúl Hernández ve "genocidio cultural" con el Tren Maya

El cantante Saúl Hernández, líder y vocalista del grupo Caifanes consideró que la creación del Tren Maya representa un "genocidio cultural, social y ecológico" sin precedentes en México.

"Es probable que esté equivocado, pero soy claro, esa es mi lectura, considero que esas consultas que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, son un poco extrañas", refirió en entrevista con Notimex.

"A mí no me consultaron ni preguntaron nada, entonces, ¿en dónde está la democracia?, ¿dónde está esa consulta para que realmente seamos escuchados?, las etnias de Oaxaca o las comunidades mayas, que serán los menos favorecidos, ¿lo aceptaron?, cuestionó el músico.

"Hay una serie de contradicciones que tenemos que empezar a aterrizar, dejar de exigir tanto en función a lo que debemos saber, tenemos que enterarnos qué es lo que queremos y trabajar por ello", apuntó.

México está fracturado, añadió, y eso Caifanes lo sabe, y por ello escribieron "Heridos", su primera canción después de 25 años sin lanzar material inédito, y con la que buscan abrazar al país.

"Para mejorar hay que empezar desde nuestra casa, desde el propio espejo, esos pequeños pasos creo que pueden generar cambios muy grandes", insistió.

"Tenemos que ser más humildes en todos sentidos y aceptarnos como somos, somos una sociedad fracturada y bien aborrecida, tenemos que reconciliarnos y aceptarnos", subrayó el también vocalista de Jaguares.

"Durante años nos han alimentado con la desigualdad, entonces hay muchas cosas que, si no las arreglamos, puede llegar el Presidente que sea y no va pasar nada porque no colaboramos realmente, no participamos".

Saúl, al igual que Sabo Romo, Alfonso André y Diego Herrera, sus compañeros en Caifanes, coincidieron en que para cambiar el mundo, y en específico a México, no basta con participar en plataformas y consultas ciudadanas.

"Lo primero es que la sociedad debe reconciliarse y trabajar de la mano por lo que quiere", solicitaron.

La agrupación mexicana se dijo a favor de las iniciativas ciudadanas y destacó que todos debemos participar ya que es nuestra obligación, sin embargo, primero hay que empezar por uno para poder exigir a otros.

"Hay que empezar por uno, por tu calle, por tu cuadra, por tu colonia, y entonces vas haciendo una suma importante de cosas. Si tú empiezas por tu edificio, por separar la basura y por hacer estas cosas que pueden parecer insignificantes, al final hacen una diferencia enorme en las relaciones humanas, en el entorno y en todo lo que está sucediendo", explicó Sabo.

Los músicos dieron su voto de confianza al actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador e invitaron a la sociedad a participar y colaborar.

"Hay puntos en los que congeniamos y hay otros en los que no, hay otros en los que preferimos manejarlos más personalmente, pero creo que no podemos exigirle al gobierno que cambie algo que tenemos que cambiar todos, el gobierno es un pedazo de ello, pero le dejaron un desmadre a este señor y no es algo que se va cambiar en tres meses", indicó Diego.

Para Herrera, una decisión del gobierno o una nueva ley no hará de México un país mejor, "va a suceder porque tengamos conciencia, tengamos unidad, porque pensemos en el otro un poquito. El mexicano tiende a pensar en uno y de ahí que se chingue el otro, así que tiene que ver con eso".

Por ello, aplauden que actualmente se pueda cuestionar al Presidente, algo que en los anteriores gobiernos no estaba permitido.

"Hay un cambio y a mi personal modo de ver, siento que nos escuchan un poco más ahora, creo que este Presidente por lo menos está escuchando, no sé qué vaya hacer con eso, pero por lo menos hay esa intención que ya es algo, antes te daban el avión de manera muy ojete (sic), destacó Diego.

"Cómo se pretende que en seis meses se arregle todo, pues no", agrega Sabo, "eso es imposible en donde sea, pero sí me parece que hay una participación importante de mucha gente en términos de estos como lo que hace Diego Luna que puede gustarnos o no, estar de acuerdo o no, pero finalmente es una iniciativa que, si nos sumamos todos, nos va funcionar bien".

De las caravanas migrantes

Al cuestionarles sobre las caravanas migrantes, en lo que va del año se han realizado dos, y actualmente se encuentran varados en el país más de cinco mil extranjeros, a los que López Obrador prometió respetar sus derechos y les ofreció oportunidades de trabajo, Caifanes señaló que México no está preparado para recibir a tanta gente.

"México no es un país preparado para recibir migrantes, somos muchos y he leído notas de gente que dice que por qué le dan a los centroamericanos comida cuando ellos no tienen qué comer, ahí entra la democracia, y no es una cuestión victimista ni acusatoria", indicó Saúl.

Además, consideran, hay temas más importantes que tratar en la actualidad, "me parece que hay muchos asuntos que tendrían que priorizarse antes de voltear a ver qué está pasando con las caravanas".

"Finalmente, aquí hay mucha desigualdad, pobreza, hay muchas enfermedades de origen que posiblemente se estén acrecentando con la falta de higiene, de vacunación, vaya usted a saber, por comer alimentos en mal estado. Entonces yo pretendería someramente que alguien muy brillante pueda llegar al origen de esto y de esa manera se podrían desentrañar muchas incógnitas que hay alrededor", señaló Sabo.

"Y ahí regresamos a lo de las convocatorias, que son importantes porque nos llevan, primero, a tener una confrontación con los hechos, y segundo, a una disección de las circunstancias mucho más profundas", añadió Saúl Hernández.

JM