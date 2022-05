Sasha Sokol: La cantante pide a televisoras no lucrar con su dolor

Aunque la actriz y cantante Sasha Sokol ha mantenido una postura abierta ante sus intenciones de iniciar acciones legales en contra del productor Luis de Llano, en su reciente tránsito por el aeropuerto de la Ciudad de México, la ex integrante de Timbiriche brindó detalles de propia voz sobre el estado actual de su denuncia pública, luego de compartir el pasado mes de marzo, los abusos que vivió siendo menor de edad al mantener una relación sentimental con De Llano.

Sasha compartió a la prensa su perspectiva ante los rumores de una posible serie que aborde la historia de la banda musical Timbiriche, y aunque no mencionó a una televisora en particular, la actriz exigió que, si el proyecto se concreta, su caso con Luis de Llano no tiene que ser motivo para lucrar partiendo de su dolorosa historia.

“Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví”, indicó Sasha al confirmar que respecto a la serie de Timbiriche, este es un proyecto que ha estado latente desde hace tiempo: “se ha hablado de eso durante muchos años, pero todavía no hay nada concreto. Ojalá que ninguna televisora, ahora con esto que sucedió, quiera lucrar con este dolor, y en lugar de ofrecer una disculpa porque esto haya sucedido enfrente de sus narices y lo hayan normalizado de la misma manera, ahora quieran lucrar”.

La actriz y cantante solicitó respeto a la presa, indicando que confía en que el acercamiento de los medios no sea con la intención de generar “likes” de sus respectivas audiencias “les agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso que estoy viviendo. El día que denuncie se van a enterar”, apuntó Sasha al confirmar que sí recibió una propuesta de ayuda por parte de las autoridades, y destacó que compartir públicamente su testimonio no ha sido con la intención de montar un show mediático.

“Como Luis de Llano y yo, nos hemos dedicado tantos años al entretenimiento, yo entiendo que algunos puedan pensar que esto es un espectáculo, no lo es. Es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias gravísimas”.

“Timbiriche es una familia”

Sasha Sokol compartió que ya se ha visto con los distintos miembros de Timbiriche por motivo del 40 aniversario de la banda y aseguro que es “es una familia” respecto a su relación con sus compañeros de escenario durante tantos años: “todo lo que pasa en las familias es doloroso para los otros participantes de ese grupo”, aunque no brindó más detalles sobre las reacciones y muestras de apoyo por parte de sus colegas respecto a su denuncia y si hay discusiones respecto a la supuesta serie biográfica de Timbiriche.

