Sara Galindo replica mensaje sobre terapias de conversión; comunidad LGBT la confronta

La empresaria e influencer dedicada al mundo de la moda, Sara Galindo, replicó en sus historias de Instagram, un mensaje que aborda el tema de las ECOSIG (terapias de conversión), a cargo del sacerdote católico Gabriel Vila Verde, según lo compartió ella misma y que horas después borró tras ser confrontada por personalidades y público de la comunidad LGBT, pues estos le hicieron ver que el texto aludía a la homofobia y a la transfobia.

En el texto que publicó y después eliminó, se lee: "No hay plazas para los pacientes en los hospitales, pero hay incentivos y patrocinio para quien quiere hacer cambio de sexo. Hay un acompañamiento psicológico gratuito para quien desea dejar la heterosexualidad, pero no hay ningún apoyo de éste mismo para quien desea salir de la homosexualidad y vivir su heterosexualidad y si intentan hacerlo, es crimen". Algo que remarcó entre paréntesis "(ME PARECIÓ INTERESANTE!!)".

Luego Sara publicó una aclaración en sus cuentas de Instagram y Twitter. "Quiero dejar en claro que condeno rotundamente la homofobia, cualquier tipo de discriminación y racismo. Estoy al 100% con la comunidad LGBTTTIQ. La mayoría son casi mis hermanos. Apoyo pensamientos individuales, comunidades que apoyan y promueven la diversidad, inclusión, equidad e igualdad para todos. Jamás apoyaré algo que dañe u ofenda a NADIE, primero como mujer, madre soltera, y empresaria que me he abierto el camino sola, permitiría que mis hijos crezcan con ideas que no permitan su desarrollo y apertura inclusiva en nuestra sociedad #LoveIsLove".

Cuestionan a Sara Galindo en redes

Celebridades como el experto en moda Gerard Cortez, el comediante Ray Contreras, el actor Jerry Velázquez y la drag queen Auora Wonders, cuestionaron este comunicado emitido por Galindo, quien también tiene experiencia en el área editorial de la moda.

"Sara Galindo: Otra 'personalidad importante de la moda Mexicana' evidenciándose como anti derechos y defensora de terapias de conversión, siendo un delito y tortura física y psicológica para quienes somos LGBTQ", externó Gerard, recordando que hace unas semanas, Lucía Alarcón, ex editora de Harper's Bazaar México, había compartido en su cuenta personal de Twitter mensajes a favor de las ECOSIG, de hecho por esto mismo, Harper's Bazaar Estados Unidos inició una investigación y días después, Lucía fue reemplazada por otra editora.

"Sara, una disculpa pedorra un día después de que compartiste un discurso de odio que viene desde tu ignorancia no va a ayudar a que se limpie tu imagen. El discurso de odio no es libertad de expresión y mucho menos se tiene que compartir. Mejor ni le muevas", expresó Ray.

Mientras que Jerry le externó: "Va. Entonces puedes admitir que tú posteo está en CONTRA de la comunidad y que fue incongruente de tu parte como "casi hermana" compartirlo?".

La organización Yaaj México, asociación civil dedicada a proteger los derechos de las personas LGBTI+, le expresó a Sara a través de la red social Twitter que este mensaje del que hizo eco, está cargado de odio.

"@SaraGalindo, su postura no sólo es discriminatoria, sino delictiva en al menos 3 estados del país y más de 60 otros en el mundo. Las terapias de conversión #ECOSIG no son 'acompañamientos' sino TORTURA. Infórmese y discúlpese. #NadaQueCurar (sic.) Si bien se agradece su rectificación inmediata (cual control de daños), aún hace falta su disculpa honesta y sincera. Sus comentarios configuran discurso de odio al ser ud. una persona con el alcance que tiene".

En 2013, Sara había publicado un tuit donde recriminaba que un influencer utilizará un bolso. Los usuarios de Twitter recordaron el mensaje que decía: "Una bolsa de mujer es lo más apetecible, pero si eres hombre PLEASE no cargues una a menos que sea de tu chica JA!".

Las consecuencias

Sara es parte de una plataforma de moda digital llamada "Mexicouture", la cual se expresa, promueve, distribuye y comercializa indumentaria mexicana. Al respecto, el activista por los derechos LGBT+, Alex Orué, escribió en Twitter: "Si yo hiciera negocios en MEXICOUTURE de Sara Galindo (@SaraGalindoo), yo reconsideraría si quiero que mi negocio sea asociado con su LGBTQfobia camuflajeada. Al parecer, solo cuando sus intereses económicos se ven afectados estas personas reaccionan".

En ese sentido, el diseñador tapatío Miguel Pánuco, de la firma Pánuco, externó en sus historias de Instagram que su empresa se salía de la plataforma "Mexicouture". "Debido a los comentarios publicados por la Sra. Sara Galindo y la situación en la que se encuentra, queremos comunicar nuestra salida de la plataforma de e-commerce 'Mexicouture'. Nuestro equipo de trabajo está conformado mayormente por personas que forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+ comenzando por nuestro CEO y director creativo Miguel Pánuco. Nuestra relación con ella es indirecta y únicamente comercial, pero no estamos dispuestos a tolerar, ni vincularnos con una persona que va en contra de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, ya que no converge con la filosofía, ni la proyección de nuestra firma".

Le recomiendan ver "Corazón borrado"

Aldo Rendón, una personalidad importante en el mundo de la moda en México, quien ha colaborado con personalidades como Thalía y Ana de la Reguera, le recomendó a Sara ver la cinta "Corazón borrado", protagonizada por Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe y Joel Edgerton, quien además es el director del filme.

"Querida Sara Galindo, a ti que tanto te gusta invertir, te recomiendo que veas esta película, a ti y a todas la personas que como tu encuentran interesante aconsejar o promover que las terapias de conversión son una salida de la homosexualidad, una salida hacia dónde? Hacia una vida como la tuya? o como la de quién? Hay que pensar antes de usar las redes sociales y decir 'me pareció interesante'. Hay que pensar porque eres una persona publica a la que muchos gays siguen, personas que tal vez no viven su vida libremente como la vives tú o yo, y tienen que fingir ser alguien más para sobrevivir, a todas esas personas les debes educación, respeto, les debes tomarte el tiempo de pensar antes de publicar algo que no repito xq si no lo vieron mejor...

"Te agradezco lo hayas borrado... era demasiado para estar online... no te sigo xq aunque te conozco de hace mucho tiempo y hemos sido 'amigos' y colegas, no te sigo xq no siento q seas una persona interesante... pero bueno eso es otro tema, a ti y a cualquier persona q como tu considere 'interesantes' las terapias de conversión, les recomiendo ver esta película... no se trata de hablar x hablar se trata de ponerte en el lugar de los demas!!! informarse y ser empáticos...

"Decir: 'no tengo nada en contra de los gays pero conviértans, jajaja es la cosa más estúpida del mundo... casi tan estúpido como creer que comprar ropa cara es una inversión...

"No te arrobo porque no me lo permite Instagram, pero estoy seguro que lo leerás... Tómate el tiempo de ver la movie, y de pensar antes de publicar cosas como las que publicaste, a mí no me afecta, pero a mucha gente que te sigue sí... tómate el tiempo, no será tiempo desperdiciado, es más #velocomoinversion".

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

IM