Samo regresa al escenario desde el "streaming"

Reactivar a la industria musical es una prioridad para el cantautor Samo, quien pese a que su agenda de conciertos y obras teatrales quedó suspendida tras la activación de la contingencia sanitaria, ahora pone sus cartas sobre los escenarios para regresar atendiendo los protocolos de higiene y comenzar a dar un respiro a su equipo de producción que ha sido de los sectores más afectados económicamente.

Aunque los conciertos virtuales no son nuevos para Samo, el cantante apuesta por una nueva dinámica en conjunto con el Pepsi Center y la plataforma REMM para brindar una presentación vía “streaming” el 25 de julio con precios accesibles para los espectadores, con la intención de recaudar fondos para su equipo de trabajo y también ayudar a una asociación civil enfocada en socorrer a personas en situación de calle.

“Hay muchos técnicos, familias que dependen de la música y esto es también apoyando a mi familia artística. La otra causa es que estamos junto a una asociación que se suma a ayudar a los adultos mayores en situación de calle que no tienen comida o cómo abrigarse”.

Samo detalla que impulsar conciertos virtuales representa un reto para la industria musical ante la diversidad de actividades digitales gratuitas que han surgido a raíz del distanciamiento físico, sin embargo, considera que es necesario reforzar iniciativas que ayuden a mantener activas a las plazas laborales que están tras bambalinas.

“Se hace esto para reactivar el empleo de muchas personas, no es que se cobre un boleto porque te volverás millonario, al contrario, esto es para generar empleos a músicos, a técnicos, a quienes de repente el público no sabe pero que están detrás. Hay muchos técnicos, iluminadores, músicos sin trabajo y no hay posibilidad”.

Samo explica que en este concierto virtual apostará por un recorrido especial por su trayectoria, además de dar paso a canciones que nunca antes había podido presentar en vivo y que ahora tendrán su debut sobre el escenario acompañados por una producción completa en iluminación, montaje, coros y audio de calidad.

“Vamos con banda completa, con coros espectaculares, iluminación, todos estamos emocionados por hacer este concierto, con ingenieros de audio también. Al final poder pararme en un escenario aunque no esté el público, pero ver a los músicos a mi alrededor será una experiencia bonita porque ya tengo tiempo de no verlos”.

Samo hace hincapié en los cambios que los conciertos tendrán no solo con las medidas sanitarias obligatorias, al explicar que uno de los retos más desafiantes será el que todos los sectores de la industria que intervienen en un concierto tendrán que ser flexibles y replantear costos que sean razonables cuando sea posible regresar a espectáculos con público presente.

“Creo que no es fácil, vamos a tener que adaptarnos todos. Los costos tienen que ser menores, es un todo, no se puede decir que los artistas bajemos costos cuando la nómina de músicos se mantiene igual, cuando la renta del teatro siga con el mismo costo, todo se tiene que bajar, si no, no hay manera que podamos reiniciar”.

No baja la guardia

Samo señala que el estar más tiempo en casa le ha permitido continuar con su ritmo de composición, por lo que nuevas canciones serán lanzadas progresivamente como su próximo estreno “No voy a morir de amor”, inspirado en el impacto que tuvo al leer “Manual para no morir de amor” de Walter Riso.

Con este eje de composición con historias que apelan al amor, el desencanto y los retos de la vida, Samo explica que no cambiará este interés ante las tendencias de la industria musical y la apreciación que la misma industria y el público les brinda a compositores como él, luego de que Bad Bunny fuera reconocido como compositor del año por parte de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés) en su versión latina.

“Es un reflejo de lo que el público está consumiendo, pero también de lo que la industria está dando al público, lo que pone en los oídos del público. No digo que esté mal, es un reflejo de lo que ahora es y lo que apoya la industria, eso es lo que se está premiando”.

TOMA NOTA

Agéndalo

Samo en concierto vía “streaming”, sábado 25 de julio a las 21:00 horas. Boletos a través de e-ticket.mx desde 70 pesos.

JL