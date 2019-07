Samo le canta al amor en compañía de Sandoval

Hoy viernes 26 de julio, el cantautor Samo estrena su nuevo sencillo: “Amar de verdad”, en colaboración con el tapatío Sandoval. Este tema fue coescrito entre el ex Camila y José Luis Ortega, de Río Roma. El músico veracruzano cuenta en entrevista que el amor es un sentimiento que nunca pasará de moda, y él es de esos artistas que son un vínculo con el público para expresar las emociones del enamoramiento:

“Llevamos un rato trabajando en este tema, ya con muchas ganas de que el público pudiera conocer la canción, que es un tema de los que ya poco suena en cuanto a letra. ‘Amar de verdad’ habla sobre esas personas que aún creemos en el amor para siempre. El amor jamás va a pasar de moda, por más cursi que parezca estar enamorado, el ser humano es algo que siente de manera muy natural y que siempre va a existir, hasta Bad Bunny canta de amor; entonces, esto es algo que nunca va a pasar de moda”, señala Samo.

La relación con Sandoval se remonta al pasado, ya que han hecho presentaciones en conjunto, por lo que la colaboración se dio de manera natural. “Cuando iniciamos el proyecto de hacer conciertos juntos, nos vimos en su estudio y platicamos de que era buena idea hacer una canción juntos, no con el fin de lanzar algo, sino simplemente por el gusto y el placer de compartir la música. Le mostré esta canción que escribí hace unos años con José Luis Ortega, de Río Roma, y la verdad es que le gustó mucho, queríamos un sonido más fresco, no buscábamos el típico arreglo de la full balada, y creo que logramos un arreglo bastante actual. Es una canción que tiene un tinte de alegría porque al final es muy positiva y amorosa”.

Recuerda que “Amar de verdad” iba a ser una canción para Río Roma, pero por azares del destino, no la grabó el dueto, sin embargo, éste es un tema que necesitaba ser cantado y escuchado. “Al final no se decidieron por esta canción, y yo me dije: ‘Esta canción no se puede quedar sin ser grabada’. Es muy bonita, y de repente el público necesita expresar otras cosas y los cantantes, los autores, los artistas somos ese canal de comunicación hacia muchas personas, y queríamos comunicar este tema a la audiencia. Hoy ya es una realidad”.

Con este lanzamiento también se prepara un videoclip que verá la luz el 15 de agosto, “quisimos grabar algo bastante orgánico y sencillo. A veces no hace falta hacer un videoclip tan elaborado para acompañar una canción como ésta, porque el tema lo dice todo y sólo requerimos de ciertas imágenes que hagan más fuerte el mensaje de la canción”.

Conectará con los sonidos latinos

Samo desarrollará sencillo por sencillo, pues explica que un disco requiere de mucha voluntad y compromiso, por lo que prefiere disfrutar el momento y darle a cada canción su espacio merecido. Aunque, alista varias sorpresas: pronto habrá una colaboración Ivy Queen, que girará en los sonidos urbanos y latinos; además, él también le dio a ella una canción para su propio proyecto musical. Al respecto, detalla:

“Es más relajado el ir lanzando sencillos y trabajar canción por canción, porque un disco es de repente abrumador, trabajar en 10 o 12 canciones en un mismo momento es un poco complicado. Y la música va cambiando. Vienen más canciones y sorpresas, un dueto con Ivy Queen que pronto también voy a lanzar, iré a Miami a grabar el video, hay otro tema que tiene un toque mexicano y que habla de desamor, ya lo van a escuchar en su momento”.

Samo no teme a experimentar con otros géneros, explica que es parte del compromiso que tiene un artista para ser innovador y estar en constante evolución. “Me gusta mucho divertirme con la música, me hace muy feliz y creo que el gran porcentaje de mi día a día se lo dedico a ella. Y soy de Veracruz, me encanta el ritmo y no me siento ajeno a otros ritmos, cuidando siempre lo digo a través de las canciones”, finaliza.