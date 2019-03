Samantha Elizondo anda "De aquí pa' alla"

Fiel a su estilo musical global, la cantante americana Samantha Elizondo regresa a México para promocionar un nuevo sencillo, se trata del tema “De aquí pa’allá”, cuya letra en español, considera, le abrirá las ventanas del mercado latino, pues desde que inició su carrera solo había interpretado melodías en inglés. La cantante espera que el público conecte de la misma manera que con su canción anterior: “I know better now”.

“Estoy muy emocionada con esta canción, mi primera en español y eso para mí es algo muy especial. Mi papá es de Jalisco y mi mamá es irlandesa-alemana, pero crecí muy de cerca con la cultura mexicana porque mis abuelos siempre la mantenían presente, con la comida, con la música, el mariachi… la primera canción que aprendí fue ‘Cielito lindo’, aunque no sabía hablar mucho el español”, comparte en entrevista Samantha.

Comenta además, que cantar en este idioma permite que el público conozca otra versión de ella. “Pueden ver otra manera de quién soy como persona y eso para mí es algo increíble. Estuve en Madrid tres veces durante un año y eso me ayudó mucho a encontrar mi sonido en español, también me ayudó a aprender más del idioma y a sentirme más cómoda, fue un viaje que me sirvió mucho, porque siempre había querido cantar en este idioma, pero no sabía por qué lado o estilo irme”.

“De aquí pa’allá” es una canción pop, pero con sonidos urbanos actuales. El tema fue grabado en el estudio de su productor Antonio Rayo “Rayito”. La canción fue escrita y producida por Robert Gómez III, la propia Samantha, Sabina Martins y Emilio Cancio-Bello, la masterización del sencillo corrió a cargo de David Santos.

“Robert era parte de Kumbia Kings, así que fue un gran honor trabajar con él, aprendí mucho. Sabina es una de mis mejores amigas; la canción la escribimos en Madrid, el sencillo lo grabamos en Miami y el video lo hicimos en Los Ángeles, es un tema súper internacional que invita a bailar, tiene un poco de cumbia, un poco de reggaetón, es una canción muy latina, estoy muy feliz con la respuesta de la gente en México”.

Las visitas de Samantha en México serán más recurrentes, ya que hará shows próximamente en Monterrey y Acapulco. También espera incorporarse a festivales musicales para poder promocionar su nuevo sencillo, al tiempo que espera que en el transcurso de este año se publique su primer álbum.

Quiere grabar con Camila

Samantha comparte que una de sus metas es grabar un dueto con el grupo Camila. “Espero muy pronto se haga, son muy amables y aunque son mis amigos, también son uno de mis artistas favoritos, ellos tienen tanto talento con increíbles canciones. Ya hemos hablado sobre ello (colaborar), ojalá que pase algo en los próximos meses que coincidamos en Los Ángeles”. Señala Samantha que Camila son amigos de su papá, y en una reunión en casa de Mario Domm, ella cantó para ellos, desde hace cinco años se conocen y desde entonces siempre que la ven, le dan consejos sobre la música. También pronto saldrá una colaboración con el español Danny Romero, con quien hizo un remix del éxito “Mil horas”.