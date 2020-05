Salma Hayek sorprende con foto sin maquillaje ni arrugas

Salma Hayek es una de las mujeres más elogiadas del mundo, y el maquillaje ha sido una herramienta a la que ha recurrido por varios años, pero que actualmente no considera necesaria para lucir su belleza.

Es por eso que a través de su cuenta oficial de Instagram compartió hace unos días un video en el cual explica el porqué se siente mejor al natural y ya no usando tanto maquillaje.

"Mis días favoritos son aquellos en los que no estás usando maquillaje y no te estás viendo en el espejo. Porque no estás pensando en cómo te ves, sino que estás presente y estas haciendo tus cosas", expresó.

La actriz también comentó que a través del paso del tiempo considera que su rutina de belleza ha cambiado mucho ya que ahora prefiere estar al natural y considera que cuando utiliza maquillaje es porque está en una situación de presión para verse mejor.

"Cuando no usas maquillaje es porque estás en una situación en la cual no te tienes que presionar para verte mejor, y tienes la sensación de estar sin necesidad de impresionar a alguien", agregó.

De igual forma la actriz ha estado posteando fotos en su Instagram en las cuales luce completamente al natural, sus seguidores no tardaron en dejarle comentarios muy positivos y halagadores con respecto a que sus fotos no son editadas y aún así no se le ven arrugas.

Varios de sus fans le piden encarecidamente que les comparta su rutina de belleza para mantener un rostro sano y joven.

jb