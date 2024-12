Sabrina Carpenter podría ser "amiga" de Peso Pluma por esta razón

En días recientes, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre una posible conexión entre Sabrina Carpenter y el cantante mexicano Peso Pluma. Todo comenzó cuando aparecieron imágenes de Peso Pluma luciendo una gorra negra con la frase “I’m Working Late” (Trabajo hasta tarde), una expresión que muchos relacionaron de inmediato con un verso de “Espresso”, canción de Sabrina Carpenter.

La letra de la canción incluye el fragmento: “I’m working late, ‘cause I’m a singer (trabajo hasta tarde porque soy cantante). Oh, he looks so cute wrapped ‘round my finger”(se ve muy lindo entre mis dedos), lo que desató teorías entre los fans sobre si la elección del accesorio por parte de Peso Pluma era casual o tenía un significado más profundo.

INSTAGRAM/@pesopluma

La situación cobró mayor relevancia cuando Sabrina Carpenter compartió en sus historias de Instagram una foto de Peso Pluma con la mencionada gorra. Como fondo musical, la cantante añadió la canción “Dos Días” de Peso Pluma, lo que despertó rumores sobre una posible colaboración entre ambos artistas, quienes han destacado como dos de los músicos más escuchados en 2024, según datos de plataformas digitales.

Aunque no hay confirmación oficial sobre si están trabajando juntos en algún proyecto musical, la interacción entre ambos no es nueva. Carpenter y Peso Pluma mantienen una relación cercana en redes sociales, donde ambos se siguen mutuamente. Además, han coincidido en importantes eventos musicales, ceremonias de premiación y, según imágenes filtradas, también en reuniones informales con amigos en común.

Colaboración o casualidad

Las publicaciones y fotografías han desatado una ola de comentarios y teorías entre sus seguidores. Mientras algunos ven esto como una señal de un romance o una conexión personal más estrecha, otros apuestan por una colaboración musical que podría unir los estilos de ambos artistas en un tema inédito.

Por ahora, ni Sabrina Carpenter ni Peso Pluma han emitido declaraciones al respecto, pero el entusiasmo de sus fanáticos sigue creciendo, alimentando las expectativas sobre lo que podría surgir entre estas dos estrellas de la música internacional.

BB