Fortnite, el famoso videojuego de Epic Games, no solo es conocido por sus modos de batalla, sino también por sus innovadores eventos colaborativos. Uno de los más destacados es Fortnite Festival, una experiencia musical dentro del juego que permite a los jugadores improvisar con loops, bailar con gestos musicales y desbloquear contenidos inspirados en artistas del mundo real.

En esta ocasión, la estrella pop internacional y ganadora de dos premios Grammy, Sabrina Carpenter, se convierte en la figura central de la temporada 8 del Fortnite Festival. A partir del 8 de abril, su distintivo estilo se verá reflejado en atuendos, instrumentos, gestos, y pistas musicales disponibles tanto en la tienda como en el pase musical de esta nueva temporada.

Nuevo contenido musical y recompensas inspiradas en Sabrina Carpenter

Los jugadores podrán desbloquear recompensas exclusivas tanto gratuitas como de pago, simplemente acumulando PE (Puntos de Experiencia) en cualquiera de las modalidades de Fortnite, no únicamente en el Festival. Para quienes deseen acceso total a las recompensas prémium, pueden adquirir el pase musical por mil 400 monedas V o a través del Club de Fortnite.

Uno de los mayores atractivos es la posibilidad de desbloquear dos pistas de improvisación muy esperadas: "Juno" y "Nonsense", directamente incluidas en el pase musical de la temporada. Además, se podrán obtener otras canciones de Sabrina Carpenter dentro de la tienda del juego.

Estética y estilo: atuendos inspirados en la gira de Sabrina

Nada más obtener el pase musical, los jugadores recibirán el atuendo exclusivo de Sabrina Carpenter, que incluye una versión especial al estilo LEGO. Este atuendo está basado en uno de los conjuntos que usó en su última gira: un vestido amarillo diseñado por Victoria’s Secret en colaboración con el estilista Jared Ellner, complementado con joyería de Maison Raksha.

Quienes avancen en el pase desbloquearán el estilo alternativo Sonrojada, así como una guitarra eléctrica decorada con manchas de lápiz labial, inspirada en el look de Sabrina. Al final del pase, se podrá conseguir otra versión de su vestimenta de gira, esta vez con un traje también amarillo, obra de los mismos diseñadores del vestido original.

Recompensas gratuitas disponibles en el pase

Algunas de las recompensas sin costo del pase musical de la temporada 8 incluyen objetos visuales con un aire artístico y vibrante, como el bajo Notas de color y la aura Ritmo playero. Además, se incorporan nuevas pistas de improvisación creadas por Epic Games:

"All My People"

"Touch the Sun"

"The Last Cavallard"

"The Future Me"

Cabe destacar que "The Last Cavallard" es una versión nueva del tema "Abilene & Down", previamente lanzado en el juego musical FUSER de Harmonix.

Un set completo para los fans más fieles

También llegará el conjunto "Con mucha dulzura", que puede adquirirse en la tienda y que contiene varios objetos cosméticos individuales como:

Atuendo de gira Sabrina Carpenter: falda y botas inspiradas en su tour, creadas por Ludovic de Saint Sernin y Michael Schmidt Studios.

Mochila retro Bolso de corazón de SC: bolso decorado con lápiz labial, disponible en dos estilos (rosa y azul pastel).

Gestos musicales "Taste" y "Please Please Please": cada uno incluye la coreografía y un fragmento de la canción correspondiente.

Estela "Colisión de corazones": ideal para descender del autobús de combate con estilo.

Instrumento "Micro de Sabrina": un micrófono que derrocha carisma.

Novedades del Festival: más interacción y personalización

Una de las innovaciones más notables de esta temporada es la forma en que los atuendos favoritos marcarán la estética de tu banda virtual en el escenario. Cualquier aspecto que hayas seleccionado como favorito (opa, mochila, zapatos o instrumentos) será considerado para formar parte del grupo que te acompañará si tus amigos no están conectados.

Además, los gestos que incluyan coreografía pasarán a denominarse "gestos de baile", permitiendo que otros jugadores puedan unirse a tu rutina con solo presionar un botón. Esta característica reemplazará el nombre anterior de "gestos sincronizados" por el nuevo término "gestos de grupo".

La experiencia de improvisación también se amplía. Más adelante durante esta temporada, los jugadores podrán mezclar hasta cuatro bucles de diferentes pistas al mismo tiempo, dependiendo del número de participantes en la sesión. Esto abre la puerta a actuaciones musicales más complejas, ya sea en solitario o en compañía.

Afinación avanzada para mejorar la experiencia

Para quienes buscan una experiencia sonora más precisa, ahora será posible afinar el audio con mayor exactitud. El sistema de afinación se puede ajustar desde los escenarios principales o de batalla, y se podrán guardar perfiles diferentes según el dispositivo de salida (como audífonos Bluetooth o barras de sonido), mejorando así la calidad de la interpretación en el Festival.

