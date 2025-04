El intrépido Ethan Hunt está de vuelta, y una vez más, Tom Cruise demuestra su compromiso al realizar personalmente las escenas más arriesgadas. Mission: Impossible – The Final Reckoning se perfila como el cierre de esta emblemática franquicia de acción, y ya se vislumbra como un capítulo final cargado de emociones, adrenalina y despedidas.

Con el título en español Sentencia Mortal Parte Dos, la película ya tiene confirmada su fecha de estreno. Paramount Pictures ha anunciado que será el 22 de mayo cuando esta esperada entrega llegue a las salas de cine.

En el avance oficial, el icónico personaje lanza una frase que ha despertado la expectativa entre los seguidores: “I need you to trust me… one last time”. Esta línea refuerza la idea de que el agente Hunt podría estar enfrentando su misión final.

La dirección corre nuevamente a cargo de Christopher McQuarrie, quien ha trabajado con Cruise en anteriores entregas de la saga. El reparto está conformado por reconocidos rostros como Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales y Pom Klementieff, entre otros.

Una curiosidad que no ha pasado desapercibida entre los fans más atentos es que en el tráiler se puede ver a Ethan Hunt usando el mismo atuendo que lució durante su sorprendente aparición en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Más allá de la acción trepidante y las espectaculares explosiones, el adelanto también apela a la nostalgia. Se incluyen escenas que remiten directamente a la primera película de Mission: Impossible, dirigida por Brian De Palma, recordándonos los inicios del agente Hunt y su evolución a lo largo de casi tres décadas en la pantalla grande.

 

La sinopsis oficial no necesita demasiadas palabras para captar la atención: “Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones”. Una declaración breve pero poderosa que parece resumir el espíritu de esta última misión.

Así, todo apunta a que Mission: Impossible – The Final Reckoning marcará el cierre de una era para el cine de acción, con Tom Cruise despidiéndose por todo lo alto de uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.

