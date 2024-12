Selena Gómez le responde a Eugenio Derbez por sus críticas

Durante un episodio reciente del podcast conducido por la youtuber Gaby Meza, el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez compartió sus opiniones sobre la actuación de Selena Gómez en la película Emilia Pérez. Las declaraciones de Derbez se centraron en el acento de la cantante y actriz al hablar español, calificándolo de “indefendible”. Además, expresó su sorpresa porque este aspecto no hubiera sido objeto de debate en festivales de cine como Cannes ni en Estados Unidos, donde la cinta fue galardonada.

Según Derbez, mientras veía la película junto a otros espectadores, el acento de Gómez fue un tema que destacó de inmediato. “Yo decía ‘no puedo creer que nadie esté hablando de esto’”, comentó, sugiriendo que la razón podría ser que muchos críticos no hablan español y la película está subtitulada.

Selena Gómez responde con firmeza

Ante las críticas, Selena Gómez no permaneció en silencio. A través de TikTok, respondió al video donde Derbez emitió sus opiniones: “Entiendo de dónde vienes... Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

TIKTOK

Su mensaje fue aplaudido por sus seguidores, quienes consideraron que su respuesta fue respetuosa y contundente, a la vez que manifestaron su apoyo a la artista.

Las redes sociales arden con opiniones encontradas

Las declaraciones de Derbez generaron un intenso debate en plataformas digitales. Muchos usuarios defendieron a Selena Gómez, recordando que el comediante también ha sido criticado por su acento al hablar inglés en producciones como Coda.

Aprovechando la controversia, algunos usuarios recordaron una polémica previa en la que Derbez se vio envuelto, relacionada con los salarios ofrecidos a jóvenes trabajadores. En esa ocasión, el comediante mencionó que los empleados deberían valorar la experiencia adquirida en lugar de enfocarse en la remuneración económica.

Comentarios como “Eugenio Derbez es el indefendible aquí” y “¿No era él quien no quería pagar a jóvenes trabajadores porque la experiencia era suficiente?” resurgieron, alimentando aún más las críticas hacia el actor.

El tema sigue generando conversación en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes apoyan a Selena Gómez y quienes consideran que las observaciones de Derbez fueron válidas.

BB