Rubén Albarrán pide perdón por el patriarcado y le canta a Vega Gil

El vocalista de la banda mexicana Café Tacvba, Rubén Albarrán con gran dolor y lágrimas, pide perdón por el patriarcado, y por lo beneficios que ha conllevado el ser hombre, en una declaración que dio a los medios de comunicación, durante el velorio de su "gran amigo" como se refirió a Armando Vega Gil.

El líder de la banda no quiso comentar o tomar una postura sobre el ya controvertido "#MeTooMusicosMexicanos".

"Yo prefiero no hablar de ello, porque también acompaño el dolor de las mujeres, soy muy sensible a ello y también siendo hombre, siendo parte del lado que ha caminado de una forma que tal vez no se debiera, pues también pido disculpas por el patriarcado, por los beneficios que nos ha traído como hombres", expresó.

Rubén que siempre ha deseado la unión, la y la armonía, desea que la muerte de su amigo traiga luz, "deseando corregir nuestro camino, nuestra visión, que nos podamos relacionar de mejor forma con todos, con nosotros mismos, con nuestra parte femenina, que seamos amorosos y deseando que esta trágica eventualidad nos traiga luz a todos".

El líder de la banda que durante toda la entrevista derramaba lágrimas comentó que por siempre recordará lo grandioso que era su amigo, "agradeciendo la amistad, el corazón, el arte, la música, la literatura que nos dejó Armando, bien agradecido con él y un hasta siempre".

"Compartimos cantos, nos sentamos a rezar juntos, me llevo su amor, su amistad", añadió.

En un video compartido en Facebook, se observa a Albarrán cantando junto al ataúd de Vega Gil.

JB