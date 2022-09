Rubén Albarrán encarnará a Pérez Prado en el filme "El sueño de ayer"

A través de sus redes sociales, el cantante Rubén Albarrán, principal voz de la banda Café Tacuva, reveló que protagonizará “El sueño de ayer”, dando vida a Dámaso Pérez Prado, reconocido músico cubano –nacionalizado mexicano- considerado como “El rey de mambo”.

Sin dar mayores detalles sobre cuál será la trama principal de la historia de “El sueño de ayer” y si se tratará un tratamiento biográfico o fusionado a la ficción, Rubén Albarrán compartió una imagen en la que se asume que es él ya caracterizado como Pérez Prado, aunque no se le da detalle a su rostro, lo muestra con un saco blanco y con las manos alzadas, recreando una de las postura míticas con las que “El rey del mambo” animaba al público y llevaba la dirección de sus orquestas en el escenario.

En su post, Rubén Albarrán confirmó que este filme será impulsado por Caimán Films y Alebrije Producciones, teniendo como director al cineasta Emilio Maillé, quien también en su cuenta de Instagram replicó la noticia recordando que hace 33 años, el 14 de septiembre de 1989, falleció Dámaso Pérez Prado: “33 años después regresa a la Ciudad de México en una compleja búsqueda”, explicó al confirmar que el filme se proyectará mediante la plataforma de Prime Video.

Aunque las felicitaciones del público de Rubén Albarrán no se hicieron esperar, tampoco faltaron comentarios que recuerdan su más reciente polémica, luego de que en pasados días el vocalista de Café Tacvba, al recibir un peluche del “Dr. Simi”, durante un concierto en Bélgica, optó por destruirlo en el escenario al revelar que el personaje no es de su agrado, causando sorpresa en el público y también indignación al complementar su acto con expresiones que fueron consideradas como violentas y misóginas al referirse a la fallecida reina Isabel II: “querían sangre (…) para sacar un poco de odio, la verdad. No se lo pude hacer a la reina, pero sí al Doctor Simi”.

GC