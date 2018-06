Rosana, música para el corazón y el alma

Este jueves 14 de junio la cantante española Rosana se presenta en el Teatro Alarife Martín Casillas (Prolongación Alcalde 1351) a las 20:00 horas como parte de su gira internacional de conciertos. La cantautora llega a la Perla Tapatía con un show íntimo y acogedor en el que recorrerá sus más grandes éxitos, pero también las canciones de su más reciente álbum “En la memoria de la piel”, del cual promueve actualmente una reedición acústica.

“Es una reedición donde hemos incluidos varias cosas, había una colaboración con Carlos Rivera en la canción ‘No olvidarme de olvidar’, también hay dos temas inéditos, uno de ellos está siendo el sencillo promocional ahora mismo que se llama ‘Soñar es de valientes’ y en paralelo a eso hay otro que se llama ‘Sin tanta ropa’ y que compuse con Kany García. Y existen los dos discos, el original que salió tal y como era y su versión acústica, todas las canciones a guitarra y voz”, comparte la estrella.

Para la velada de esta noche, asegura que le gusta realizarla como el público vaya sintiendo, no lleva un setlist tan preparado porque sobre la marcha el público le va pidiendo qué cantar y ella los complace. La gira de Rosana, explica la propia intérprete, se caracteriza por realizarla en tres formatos, uno donde la audiencia es masiva en lugares muy grandes, otro en inmuebles medianos, con aforos que no son tan abiertos, y el último es el más íntimo, como el que dará hoy en Guadalajara.

“Siempre he tenido los tres formatos, aunque alrededor hay satélites, uno es el más estándar, el que hacen cualquiera de mis compañeros, luego está el que hice en el Plaza Condesa que es más intermedio donde hay una parte eléctrica y acústica y luego está éste, como en casa, es como quedar desnudita. Todos son distintos, si me toca alguno de los tres, me aburro y si me aburro, aburro a las piedras, así que no me quiten ninguno”.

La música actual

A Rosana le llama la atención cómo hoy día se desarrolla la música, con fenómenos que resultan muy interesantes, por ejemplo, el hecho de que haya cantantes poco difundidos en medios de comunicación que llenan estadios, o aquellos cuya música es muy sonada y está en listas de popularidad y sin embargo no generan conciertos o sus audiencias son más pequeñas.

“Hoy en día, seamos conscientes de que están pasando muchas cosas en honor de todos los chavales que vienen aportando música. Ahora pasan cosas peculiares, hay chicos que hacen música, que llenan estadios, pero que no los conoce nadie en los medios convencionales y, sin embargo, hay cosas que sí suenan y no tienen conciertos, hay un descoloque general, en honor a la verdad ahora mismo no podemos resumir que hay un concepto musical que esté de moda, lo que sí podemos decir es que hay un concepto que está exponiéndose más que el resto”.

Y en ese sentido, ¿qué peculiaridades de ese espectro tomaría Rosana para su carrera? “Yo no sé componer con la cabeza, mis canciones salen de mis emociones y la gran mayoría de las veces escribo y después entiendo eso que escribí. Y siempre he dicho que al igual que el resto de la humanidad, tenga un montón de complejos, pero el musical no es uno de ellos. Si pasado mañana y de manera natural y de esencia a mí me naciera un tema de cualquier género que hasta ahora no haya tocado, no tengo ningún problema en responsabilizarme de eso, pero tiene que ser de verdad, no lo haría (porque esté de moda)”.

EL DATO

Comparte adelanto

Rosana señala que su gira termina en junio del próximo año, y hasta entonces se dará un tiempo para volver a componer y crear música nueva, adelanta que tiene tarea pendiente con grandes amigos como Rosario Flores.