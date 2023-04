Todo está listo para el concierto que ofrecerá Rosalía hoy en el Zócalo capitalino a las 20:00 horas; sobre esta presentación, la empresa Ocesa aclaró que la cantante no recibirá ningún beneficio económico.

A través de un comunicado, la compañía detalló que “después de su paso por el festival Coachella, Rosalía está ofreciendo este concierto sin ningún tipo de beneficio económico, con la intención de retribuir el cariño y amor por el público mexicano que la ha apoyado desde los inicios de su carrera”. Destacó que la seguridad, el control de asistentes y protección civil estarán a cargo del Gobierno de la Ciudad de México; mientras que OCESA se encargará de la producción técnica del evento.

Qué sí y qué no llevar al concierto

Con esta presentación, la “Motomami” cerrará su tour mundial, y como en todo evento masivo hay una serie de medidas que hay que respetar para disfrutar de la experiencia sin ningún contratiempo. Se prevé que este concierto sea uno de los más numerosos, por lo que el Gobierno de Ciudad de México ya alista un operativo especial de seguridad. Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México (SGIRPC) emitió una serie de recomendaciones a seguir para salvaguardar la integridad de las personas que asistan.

Las autoridades capitalinas indicaron que los accesos principales se hallarán en las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Entre los objetos que está prohibido ingresar están: piezas punzo-cortantes, sillas u objetos voluminosos, envases de vidrio, latas o hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotécnica, bebidas alcohólicas, paraguas y objetos pesados. En contraparte, la dependencia sugirió a los asistentes acudir con ropa y calzado cómodo, chamarra y binoculares. Para los precavidos, es posible llevar impermeable. Cabe recordar que el paraguas es otro de los objetos prohibidos. Además, es recomendable llevar baterías externas extra para mantener el celular cargado en todo momento. Para cerciorarse que los asistentes cumplan con las medidas de protección civil y seguridad del concierto de Rosalía, personal de la SGIRPC realizará el monitoreo del show junto con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Bomberos. Además, se dará seguimiento a través de las cámaras del C5.

Cabe señalar que a inicios de semana, empresarios de la Ciudad de México informaron que esperan ingresos por dos mil 800 millones de pesos por el concierto de la cantante y un juego de Grandes Ligas en México. Con su presentación, la llamada “Motomami”, se sumará a otros artistas y bandas que han actuado en dicha plaza, como Roger Waters, Manú Chao, Café Tacvba, Los Tigres del Norte, La Maldita Vecindad, Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat, además del popular Grupo Firme, que impuso un récord de asistencia de más de 280 mil personas, el 25 de septiembre de 2022.

Toma nota

Rosalía en cifras

Según el informe anual de Promusicae, se calcula que la cantante ha vendido más de 200 millones de copias de discos, y es una de las pocas españolas que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



Top 10

Las 10 canciones más escuchadas en México

1.- “Beso” - Rauw Alejandro y Rosalía.

2.- “Ella baila sola” - Eslabón Armado y Peso Pluma.

3.- “TQG” - Karol G y Shakira.

4.- “La bebé (remix)” - Yng Lvcas y Peso Pluma.

5.- “Flowers”- Miley Cyrus.

6.- “As it was” - Harry Styles.

7.- “El merengue” - Manuel Turizo y Marshmello.

8.- “Kill Bill” - SZA.

9.- “No se acaba hasta que acabe” - Lagos y Reik.

10.- “Die for You” - Ariana Grande y The Weeknd.

Fuente: Los 40 Principales

Para fans

¿Qué sigue para Rosalía?

Tras su presentación en el Zócalo, la artista española hará una gira por Europa con presentaciones en el Primavera Sound de Barcelona, Porto y Madrid. Continuará en Grecia, Italia, Dinamarca, Bélgica, Francia y Suiza, entre otros países.



