Rolling Stones: Keith Richards cumple 78 años de rock and roll

Considerado como el cuarto mejor guitarristas del planeta, de acuerdo con un especial de la revista "Rolling Stone", Keith Richards sigue demostrando su calidad en los escenarios al paso de las décadas. Este sábado 18 de diciembre el emblemático guitarrista de la banda Rolling Stones cumple 78 años de edad y sigue rockeando como en sus mejores tiempos.

"No recuerdo bien el momento en el que la agarró la guitarra y me dijo 'Aquí tienes'. Era una guitarra española clásica con cuerdas de tripa"

Dartfort, Kent, Inglaterra vio nacer en 1943 a Richards. En sus primeros años, el pequeño Keith tuvo su primer acercamiento con la música y fue gracias a su abuelo Gus, quien tocaba el violín y le prestó y enseño a tocar una guitarra, instrumento que ya no dejó, pero que significó mucho para Richards en ese entonces.

"No recuerdo bien el momento en el que la agarró la guitarra y me dijo 'Aquí tienes'. Era una guitarra española clásica con cuerdas de tripa, una damita encantadora y dulce", detalla el miembro de los Stones en su libro "Vida" (2018).

Al final de la década de los años cincuenta, ya en su adolescencia, Richards mejoró su técnica con la guitarra y desarrolló el gusto por el blues de Estados Unidos.

A principios de 1960, Keith ya se había dedicado al cien por ciento a la música y fue cuando en esos años se reencontró con un amigo de la infancia, ni más ni menos que Mick Jagger; junto a él, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman formaron los Rolling Stones, siendo esta la primera alineación de la banda inglesa. En 1964 llegó su primer material de los Stones, "Englands Newest Hitmakers", de ese material salió en 1965 "(I can't get no) Satisfaction", donde Richard demostró que estaba hecho para la guitarra, ya que él creó el "riff" para la canción que después se volvería emblemático de la banda.

"'Satisfaction", fue la canción que nos catapultó a la fama internacional. Por aquel entonces acaba de romper con una novia y todavía no me había buscado la siguiente, así que vivía solo. Tal vez eso explica el tono de la canción. Compuse 'Satisfaction' mientras dormía. No tenía ni idea que la había compuesto, me di cuenta gracias a una grabadora de cassets porque, de puro milagro se me ocurrió fijarme en ella esa mañana y recordada perfectamente que había puesto una nueva cinta la noche anterior y ahora la cinta estaba al final. Así que rebobiné hasta el principio y ahí estaba 'Satisfaction': sólo era un bosquejo muy primitivo, el esqueleto de la canción, y por supuesto no tenía ese ruido característico porque la había hecho con la acústica", relata en su libro el guitarrista.

Con esto Keith no sólo demostró su magia tocando la guitarra, sino también en sus primeros años compartió créditos de las letras de las canciones con Jagger. Algunas de ellas como "Happy", "Paint it black", "She is a rainbow", "Sympathy for the devil", entre otras. Así comenzó la leyenda de Richards junto con los Rolling Stones que se mantiene hasta la fecha.

Proyecto solista

Richards también incursionó con proyectos alternos al de los Stones, el guitarrista grabó tres discos de estudio: "Talk Is Cheap (1988), "Main Offender" (1992) y "Crosseyed Heart" (2015). El año pasado Keith Richards estrenó "Live at the Hollywood Palladium", un material en vivo de un concierto que Richards y The X-PensiveWinos dieron en diciembre de 1988.

Su paso por el cine de Hollywood

Richards fue seducido por el cine de Hollywood y participó en dos cintas de la Saga de "Piratas del Caribe", la primera fue "En el fin del Mundo" (2007) y "En mareas Misteriosas" (2011), en ambas cintas interpretó al padre del capitán Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp.

NUMERALIA

Su música en cifras

30 álbumes de estudio con Rolling Stones.

3 discos de estudio de solista.

3 mil guitarras en su colección.

JM