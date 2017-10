Roger Waters dedica mensaje de apoyo a México

El músico británico Roger Waters estuvo presente en el concierto "Estamos Unidos Mexicanos" mediante un video en donde compartió un mensaje de apoyo.

"México, te tengo siempre presente. Mi solidaridad está contigo y con tu gente", dijo el ex Pink Floyd para dar paso al tema "Wish you were here".

El mensaje de Waters apareció después de un video dedicado a los perros rescatistas de la Marina y de las actuaciones de Juanes y Chayanne en el zócalo de la Ciudad de México.

También se transmitió durante el show un video con saludos y mensajes de aliento de Andrés Calamaro, Charly Alberti y Zeta Bosio, Los Hombres G, entre otros.

Aún faltan las actuaciones de Enrique Bunbury, Mon Laferte, Miguel Bosé, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana.