Rodrigo Santacruz estrena “Sierra Madre: Prohibido Pasar” este 21 de abril

Este domingo 21 de abril a través de la plataforma Max, será el estreno de la serie mexicana “Sierra Madre: Prohibido Pasar”, protagonizada por Miguel Rodarte y creada por Diego Enrique Osorno y Gabriel Nuncio. En este proyecto de ficción rodado en el año 2022, el público conocerá los secretos de la élite de la ciudad de Monterrey, específicamente a los habitantes de San Pedro Garza García, a través de los ojos de los “Parra”, una familia de alto abolengo, quienes mostrarán que no todo es lo que parece, mientras luchan por mantener la aparente “tranquilidad en su paraíso”.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Rodrigo Santacruz, quien interpretará al abogado “Guillermo Canales”, amigo y mano derecha del personaje “Marcos Parra” (Miguel Rodarte protagonista de la serie). “Este un abogado de la compañía de la familia ‘Parra’, la cual entra bastante en juego en la serie, conformada por grandes actores. A ‘Guillermo’ le preocupa la corrupción actual que hay en el gobierno de San Pedro. Entonces, este abogado se acerca a ‘Marcos’ y le hace una propuesta, a partir de ahí la vida de ‘Guillermo’ cambiará bastante”.

Sobre adentrarse en una historia donde sobresalen temáticas como el poder y la corrupción, Rodrigo comparte que son problemáticas muy latentes en el país. “El hecho de que la serie vaya a salir en un año de elecciones, espero que atraiga mucho el interés del público, pues creo que estamos tocando temas para nuestro país y nuestra ciudad, incluso como latinoamericanos en general”.

El tema de las clases sociales, por ejemplo, está muy marcado. “Son temas universales que todo el mundo puede entender”. Sobre la experiencia de grabar en Monterrey, resalta que esto ayudó a darle una autenticidad a la serie. “A mí me encantó Monterrey, conocer sus diferentes puntos. Tengo un hermano que vive ahí con su familia, pero en esta historia me adentré como un nativo, eso nos ayudó con el acento y a vivir este lugar con más realidad para la trama”.

Se entrelazan muchas historias en “Sierra Madre”. “Todos los personajes representan diferentes aspectos de la sociedad y de la cultura. Mi personaje, por ejemplo, es un padre de familia. Él representa al sampetrino promedio, no con las grandes herencias, sino el que quiere sacar lo mejor para su familia y su comunidad, donde cada quien es celoso de ella queriendo tener esa paz y seguridad pero a veces hay que pagar precios muy altos por ello”.

Finalmente, adelanta Rodrigo que viene un proyecto que se estrena el 1 de mayo en Europa y el 31 en Estados Unidos, es una película dirigida, escrita y protagonizada por Viggo Mortensen, cuya música también la hizo él. El nombre traducido al español sería “A los muertos no les duele” (The Dead Don't Hurt), “pero no sé cómo la nombrarían aquí porque todavía no se ha anunciado el estreno en México”. Rodrigo tuvo una participación especial y rodó en Durango, el cual es un western protagonizado por Vicky Krieps.

