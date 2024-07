El pasado domingo 21 de julio la actriz Rossana Nájera se convirtió en la absoluta ganadora de “MasterChef Celebrity” en su edición 2024 donde se impuso ante Jawy Méndez y Ferka, sus acérrimos contendientes conocidos como “Los Hielitos”. La estrella de las telenovelas mexicanas fue fiel a su esencia al destacarse como una profesional de los guisos, no por nada su mote de “guisandera”, apodo que compartió con Litzy quien estuvo a un paso de llegar a la final y quien ahora se ha convertido en una gran amiga para Rossana.

EL INFORMADOR conversó con Rossana, quien aún no asimila la noticia de su triunfo, si bien la final se grabó hace varias semanas, la decisión definitiva del ganador se conoció justo el domingo pasado, donde Rossana se reunió con sus familiares enterándose al mismo tiempo que el público mexicano que ella había sido la ganadora de la contienda culinaria.

“No sé si me va a faltar un año más para podérmela creer. Me sigo despertando y diciendo… ‘¡Wow, el domingo gané ‘MasterChef!’. Estoy muy feliz y muy agradecida, me siento muy orgullosa, este es un reality show de los más importantes, no sólo en México, también a nivel mundial. Se grabaron tres finales justamente para que no se filtrara información y no se perdiera la magia de la final, así que yo me enteré que gané el domingo y casi me da un infarto junto con mi mamá, quien comenzó a llorar; estoy muy feliz de haber visto la final también junto con mis amigos”.

De hecho, comparte Rossana que este fue el primer reality en el que participa: “Yo había dicho que jamás en la vida haría un reality porque mi carácter no está como para esto, pero cuando me dijeron sobre cocinar, dije, ‘ok’, porque esto me gusta mucho y era lo que se necesitaba para este show, además de que estuvieras dispuesto a entrarle con todo”.

Asimismo, reconoce que ha sido una de las experiencias más agotadoras y complicadas en su trayectoria profesional: “Ha sido el proyecto más increíble, pero también más difícil y con más exigencia en mi carrera. Yo nunca había sentido tanto estrés, todos teníamos que dar el 100 y estar concentrados. Es bien difícil escuchar las críticas después de que estuviste una hora cocinando poniéndole lo mejor de ti a un platillo y que de repente lo pases y te digan que no está nada rico, eso te parte el alma, es jugar con tus emociones todo el tiempo”.

En cuanto a los momentos más difíciles y felices que vivió durante el desarrollo del programa, revela Rossana que precisamente hacer platillos de su natal Veracruz fue lo que la puso más contenta, en tanto, lo que más padeció fueron los retos de campo y hacer trabajo en equipo durante estas dinámicas, pues comparte que ella peca de prudente y prefiere no decir nada para no hacer sentir mal a los demás; por ejemplo, si es que le faltaba sal a la comida o si no se estaba poniendo algún ingrediente que fuera necesario.

“Cocinar en equipo es bien complicado; por eso mando todo mi respeto a los restaurantes donde son varios los cocineros que tienen que hacer los platillos, pues es difícil llegar a un entendimiento con tantas mentes”.

A partir de esta experiencia, resalta la actriz que le han cuestionado si le interesa poner un restaurante, pero eso no está en sus planes: “Me parece que es una responsabilidad enorme que requiere de tiempo completo para que éste sea como lo sueñas, pero sí me gustaría poder tener algún programa con un chef profesional o subir de vez en cuando recetas caseras a mi Instagram. Cuando yo estaba casada y vivía en Xalapa cocinaba todos los días, era ama de casa y siempre me chuleaban los platillos, pero por más de 20 años dejé de cocinar y ahora que regresé a ‘MasterChef’ me di cuenta que es una de mis pasiones y que no quiero dejarla”.

Finalmente, comparte Rossana que el millón de pesos que ganó lo ahorrará, pues sabe que el oficio del actor es inestable y que a veces hay mucho trabajo y otras no tanto, aunque sí resaltó que parte del dinero también lo utilizará para irse de vacaciones.

Retorna a los melodramas

TV Azteca volvió a producir telenovelas y ahora Rossana está inmersa en las grabaciones de “Cautiva por amor”, melodrama que aborda el tráfico humano y que es protagonizado por Daniela Castro, Litzy, Plutarco Haza, Osvaldo de León, Erick Chapa y Alejandra Lazcano.

De hecho, fue en Azteca donde Rossana tuvo sus primeras oportunidades como actriz. “Esta es una historia actual sobre trata de blancas que me parece un tema muy delicado, pero que es muy importante abordar para concientizar a los jóvenes y a los papás, de que esto se ve cada vez más donde chavas y chavos ya no regresan a casa”.

Rossana interpreta a “María Ángeles”, la ama de llaves de una hacienda: “Ella se enamora de uno de los hijos de los patrones, así que tiene que luchar por un amor que se vuelve imposible por la diferencia de clases sociales, por lo que la telenovela también tiene un toque de melodrama clásico que a mí me encanta”.

CT