Rodrigo Cachero se aventura a la literatura con “Rencor”

Aunque las letras siempre han estado presentes en la trayectoria de Rodrigo Cachero con una sólida carrera en la actuación y la dirección detrás de las cámaras y foros de filmación, el actor decidió aventurarse a explorar otra faceta de la narrativa y las historias que suele protagonizar en la pantalla, dando paso ahora a “Rencor”, novela con la que marca su debut en la escena literaria desde el suspenso con el apoyo de Milian Editores.

Rodrigo Cachero, quien está en la grabación de la tercera temporada de “Madre solo hay dos” para Netflix, relata los desafíos que encontró en el camino literario, no solo para impulsar de manera independiente a “Rencor” tras encontrar puertas cerradas en las grandes editoriales, pues también le significó una nueva forma de trabajo en su instinto creativo para concretar esta trama protagonizada por estudiantes de preparatoria, que tras reencontrarse 30 años después, desenmarañan vivencias de abuso y violencia que reflejan el sistema fallido de la justicia en México.

“A pesar de tener 25 años en la industria del entretenimiento, cine, teatro y televisión, la industria de la literatura es otro mundo y la verdad fue complicado, pero de alguna manera lo logré. Es una historia emocional y nostálgica y siendo yo actor y director creo que mi fuerte son las emociones y sentimientos”, expresa Rodrigo Cachero al considerar que los personajes de “Rencor” tienen el potencial para lograr una conexión directa con los lectores.

“Son seres humanos que se conocieron en la prepa y después de 30 años se vuelven a ver en una reunión de exalumnos. Hay nostalgia, es lo que sienten al momento en que se ven, solo que la nostalgia, que va acompañada del factor tiempo, también va acompañada del amor o el rencor y en este punto entra el rencor, porque hubo momentos lindos para todos en nuestra escuela, pero también hubo momentos no tan lindos para todos en esa época de nuestra vida”, punta Cachero sobre “Rencor” que podrá ser adquirida en las plataformas de Mercado Libre, Amazon y librerías El Sótano.

El pasado de frente al presente

Rodrigo Cachero resalta el particular interés que tuvo para que “Rencor” sea una experiencia diferente para el lector, apostando por una narrativa en la que poco a poco se unan cabos y se descubran las pistas que dan forma a la historia de cada personaje, puntualizando en cómo cada uno de los protagonistas vuelve al pasado para desenterrar sus miedos y silencios y contraponerlos contra sus presentes y sus nuevas perspectivas de entender la violencia y la búsqueda de justicia por propia mano.

“En la edición especial del libro hay una caja donde dice ‘si te dijera que te vas a poner del lado de quien no deberías ¿lo abrirías?’, porque de repente te pones del lado de quien no debes y no está bien, pero ya estamos hasta la madre de la impunidad, de la injusticia, desigualdad, de las desapariciones, de tanta porquería que tiene el país siendo el más bonito del planeta, sin duda, y que no nos deja vivir en paz, porque nuestros adolescentes, niñas y seres queridos están sufriendo y no los sabemos. De ahí surge mi novela, de un grito de basta”.

Ante el cuestionamiento sobre si “Rencor” aborda vivencias personales, Rodrigo Cachero detalla que diversos personajes si están entintados con referencias de su juventud, sin embargo, puntualiza que a cada protagonista le construyó su propia historia desde la ficción, impregnando también su experiencia como actor y director para brindar el realismo oportuno a cada escena de la novela.

“Vas reacomodando para que la lectura sea más ágil y también me gusta no darle al lector o el espectador, no darle todo digerido, sino que también piensen. Para mí una buena película es cuando el director te deja huecos en la historia y tú unes el rompecabezas, vas trabajando junto a la historia, aquí pasa lo mismo, juego con los tiempos, te obligo a que te introduzcas para que entiendas bien qué pasó”.