Ringo Starr "transmite paz" con su nuevo disco “Zoom In”

Hoy, el Beatle Ringo Starr, sostuvo un encuentro con la prensa desde su casa en Los Ángeles, California, donde grabó durante la pandemia el EP “Zoom In”, una material conformado por cinco canciones y que contó con la participación de su amigo eterno: Paul McCartney

Durante la charla, Starr reflexionó sobre cómo están las cosas actualmente en el mundo y llegó a la conclusión de que lo que él busca transmitir con su música es paz, la paz que tanto le falta a la humanidad.

"El año pasado fue muy difícil para todos, y con las restricciones de no ir a ningún lado, así que hubo dos opciones para mí en este transcurso de tiempo, animarme y trabajar, entonces me senté y traté de motivarme, y me dije: ‘voy a hacer un EP y no un álbum o un CD sino algo de cuatro canciones’, pegarle a la batería, agarrar a algunos músicos’ y así lo hice” comenta Starr.

El primer sencillo que dio a conocer fue el de “Not Enough Love In the World”, un tema compuesto por Diane Warren y que en los coros se encuentran, nada más y nada menos que: Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Joe Walsh, Ben Harper, Finneas, Chris Stapleton, Jenny Lewis, Corinne Bailey Rae, Eric Burton (de los Black Pumas) y Steve Lukather.

Añadió que durante la pandemia se dio el tiempo de hacer este material de una forma pausada y agregó que también dividió gran parte de su tiempo en ver la televisión, componer, pintar y hacer ejercicio: "El año pasado no salí de mi casa más de siete veces, y creo que exagero", dijo. "Soy un blanco excelente para este COVID. Ahora tengo las vacunas. ¡Me siento estupendamente y no hay adónde ir!".

Añadió que durante este confinamiento también ha estado trabajando en su EP 2: “Tenemos algunas canciones más que estamos haciendo, y eso me hace seguir adelante”.

Finalmente compartió que a causa de la pandemia canceló dos veces su gira, la cual espera poder retomar para el 2022.

El EP “Zoom In” estará disponible este 19 de marzo en formato digital y físico.

ESPECIAL

jb