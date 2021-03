Ringo Starr le hace "Zoom In" a la vida

Ayer, jueves 18 de marzo, 11:00 de la mañana en punto, termina una videollamada; las cámaras están encendidas, el Zoom activado… Y al fondo se escucha, “te quiero, papá” y se ve a Ringo Starr responder: “te quiero, hijo”, cuelga… Con una sonrisa comienza su encuentro con la prensa de todo el mundo. ¿El motivo de la cita? Platicar sobre el lanzamiento de su nuevo EP, “Zoom In”, un material con cinco temas que cuenta con la participación de Paul McCartney, Dave Grohl, entre muchos músicos famosos más y que fue grabado durante la pandemia por la COVID-19.

Amable y divertido va respondiendo una a una las preguntas, y es imposible no notar que la paz y el amor son la esencia que mueve a su vida, un mensaje que impulsa cuando les pide a los periodistas que, con sus manos, hagan la señal de amor y paz. Sin duda, el mundo debería de amar como lo hace Ringo.

En “Zoom In”, EP que sale a la venta hoy y ya se puede escuchar en todas las plataformas, también participan: Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Joe Walsh, Ben Harper, Finneas, Chris Stapleton, Jenny Lewis, Corinne Bailey Rae, Eric Burton (de los Black Pumas) y Steve Lukather.

Para ser precisos este grupo de genios son parte del coro, sí, del coro del primer sencillo de “Zoom In”, el cual se dio a conocer en diciembre pasado: "Here's to the Nights", una canción de paz, amor y amistad escrita por Diane Warren.

“Cuando Diane me presentó esta canción, me encantó su sentimiento”, dijo Ringo. “Este es el tipo de canción que todos queremos cantar y fue genial la cantidad de músicos maravillosos que se unieron. Quería que saliera a tiempo para Año Nuevo porque se siente como una buena canción para terminar un año difícil. Así que aquí están las noches que no recordaremos y los amigos que no olvidaremos, y les deseo a todos paz y amor para el 2021”.

Pero, ¿cómo logró reunir a todos esos músicos? ¡Fácil! Si Ringo te pide que cantes, ¿podrías rechazar su invitación?: "Todos fueron realmente amables conmigo al hacer lo que hicieron, sólo dos personas declinaron", dijo Starr ayer en rueda de prensa. Ringo compartió que el proyecto le dio algo qué hacer durante el confinamiento por la pandemia en su casa en Los Ángeles; agregó que dividió gran parte de su tiempo entre ver la televisión, componer, pintar y hacer ejercicio: "El año pasado no salí de mi casa más de siete veces, y creo que exagero", dijo. "Soy un blanco excelente para este COVID. Ahora tengo las vacunas. ¡Me siento estupendamente y no hay adónde ir!". Añadió que durante este confinamiento también ha estado trabajando en su EP 2: “Tenemos algunas canciones más que estamos haciendo, y eso me hace seguir adelante”.

Una de esas siete salidas la realizó el domingo pasado para participar en la ceremonia de los premios Grammy, donde presentó el premio a la grabación del año para Billie Eilish a quien calificó como “fantástica y un hermoso ser humano”.

Ringo, al igual que el resto del mundo, puso en pausa sus planes, pues tuvo que cancelar dos giras con su All-Starr Band: “Cancelé la del año pasado y recientemente pospuse mis planes de volver al escenario en mayo y junio de este año. Es demasiado pronto… Estuve muy triste al principio al no poder salir de gira. Amo tocar. Amo al público. Ellos me aman a mí. ¡Iría adonde sea para ser amado!", exclama mientras suelta una carcajada.

Sin duda el título de su nuevo EP, "Zoom In", es muy apropiado para el contexto que vive el mundo: “He llegado a amar el zoom. Cuando ves la portada del EP, es una gran lente de cámara detrás de mí. Así que hay un ‘acercamiento’ de esa manera, y creo que todos estamos acercándonos un poco emocionalmente”. Cabe señalar que el sencillo principal de “Zoom In” es "Zoom In, Zoom Out”, el cual tiene toques de blues y fue escrito por Jeff Zobar, y cuenta con Robbie Krieger en la guitarra.

Sobre apostar por un EP —de cinco canciones en este caso— comentó que en sus tiempos “los EP eran de cuatro canciones; los amo, no son como una situación de algo largo, como los diez tracks de un CD, que es también disfrutable y funciona, pero creo que los EP, son más accesibles".

Aunado a su nuevo material musical, el baterista también está promoviendo el libro "Ringo Rocks: 30 Years of the All-Starrs", el cual se vende exclusivamente por la casa de subastas Julien's Auctions, y que narra la historia de la banda en constante cambio a través de fotos inéditas y anécdotas de Starr.

Sobre el documental de Peter Jackson

Sobre el nuevo documental de Peter Jackson titulado "The Beatles: Get Back" que llegará a los cines el 27 de agosto, compartió que es un recorte de la película de 1970 "Let It Be".

Señaló que siempre se ha quejado del documental del cineasta Michael Lindsay-Hogg (1970), “Pues se basó en un par de segundos de lo que pasaron dos tipos (McCartney y George Harrison). Tuvimos muchos de esos momentos —malos—, pero también tuvimos mucho amor, y eso nunca se demostró. Y encontramos 56 horas de película sin usar, así que le dimos (a Jackson) eso”.

Agregó que Peter “Cada vez que venía a Los Ángeles, venía con su iPad y decía: ‘Mira esto’. Y yo decía: ‘¡Sí! Hay risas y alegría’, y (metraje) de la banda siendo la banda: jugando unos con otros. Entonces amo a Peter y amo lo que está haciendo. Todos quedarán asombrados. Es hermoso y alegre y tocamos en vivo en el techo. Ese (concierto) tiene una duración de siete u ocho minutos en la (película) original; ahora tiene 43 minutos”.

Tres décadas con All-Starr Band

Hace tres décadas Ringo Starr creó la All-Starr Band, un concepto que renueva continuamente, pues invita a músicos veteranos que se van rotando.

Es así que la banda está integrada por una serie de amigos y celebridades musicales que interpretan sus éxitos: "Cada vez que termino una gira de All-Starr, llego a casa y le digo a (mi esposa) Barbara, 'me cansé, ya está bueno, tuve suficiente'", comentó Ringo. "Y ella me dice, 'ciertamente, cariño'. Semanas después estoy diciendo de nuevo que necesito salir al tocar. Tengo que llamar gente. Soy así, y punto" (ríe).

Finalmente, recordó a los Beatles, con quienes dijo desarrolló una conexión: “Todavía extraño a John y George, pero así es la vida. Paul y yo seguimos siendo grandes amigos y nos apoyamos uno al otro".

Así mismo, Ringo habló sobre el afecto que siente por México: “Tengo buenos recuerdos de México, amo la Ciudad de México, tuvimos tres noches fantásticas (en el Auditorio); íbamos a volver el año pasado”; también, habló de su amor por las grandes bandas, y en particular mencionó a Glenn Miller y su swing.

Para fans

A lo largo de su carrera, Ringo Starr ha recibido nueve premios Grammy y ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, primero como Beatle y luego como artista solista. Entre 1970 y 2020, Ringo ha lanzado 20 discos de estudio en solitario. Ha actuado en más de 15 películas, recibió un Oscar y fue nominado como actor a un Emmy. Además, ha publicado siete libros; en 2019 celebró 30 años de gira con su All Starr Band.