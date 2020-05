Rihanna celebra 15 años de carrera musical

La cantante barbadense Rihanna, celebró sus primeros 15 años de carrera, sin embargo, lo hizo alejada de los escenarios, ya que desde 2016 no ha lanzado álbumes o sencillos, pues está enfocada en su faceta de empresaria.

Luego de que el domingo se hiciera popular el hashtag #15YearsOfRihanna, la intérprete compartió con sus seguidores en redes sociales, que su primer sencillo Pon De Replay, fue estrenado el 24 de mayo de 2005, mismo que tuvo un éxito inmediato.

"#15YearsOfRihanna ¡Gracias por todo el amor en este hashtag hoy!", compartió la también actriz en una historia de Instagram. "Esto es disparatado. Parece que fue ayer cuando estaba temblando en los pasillos de Def Jam esperando audicionar para Jay (Z)".

"'Pon de Replay' es donde todo comenzó. 15 años después y estoy aquí porque Dios me llevó a ustedes, y ustedes me han sostenido, apoyado, tolerado, amado, lo mantuvieron demasiado real conmigo y por eso siempre vamos a estar conectados", continuó la intérprete de We Found Love.

Pon De Replay, representó el primer éxito de Rihanna, toda vez que se posicionó en la segunda posición de el conteo de sencillos de Billboard, desde entonces ha logrado colocar 14 temas en el número 1 de la lista Hot 100, más que ningún otro artista de este siglo, además de ser la cantante femenina más difundida en la plataforma de reproducción continua Spotify.

A principios de 2020, la cantante colaboró en la canción Believe It, del músico canadiense PartyNextDoor, tema que representó su primer trabajo musical desde su álbum Anti de 2016, sin embargo, al no pertenecer a su discografía y no participar de la promoción, no es calificado como su regreso a los escenarios.

JL