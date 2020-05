Rapero Dr. Dre cree que las redes sociales desvirtúan al artista

En una reciente entrevista el rapero y empresario estadounidense Dr. Dre señaló que la fama y las redes sociales no son una buena combinación ya que desvirtúa el misticismo que rodea al artista, por estar constantemente expuesto.

"Probablemente hubiera odiado las redes sociales cuando estaba por venir. Hay una cierta mística que se destruye. Me gusta esperar. No necesito que nadie sepa dónde estoy cada minuto o qué estoy haciendo. O lo que estoy a punto de hacer ", dijo el también actor en una entrevista al lado de su socio, Jimmy Iovine, a British GQ.

Andre Romelle Young, su nombre real, es conocido por haber formado parte de la agrupación de hip hop N.W.A. considerada precursora del género musical denominado gangsta rap, asimismo hizo una carrera como solista y colaboró con otras figuras importantes como Snoop Dogg, 2Pac y Eminem.

Por su parte Iovine añadió al tema: "No sé el impacto de Instagram, no es mutuo. Si Michael Jackson tuviera Instagram, ¿habría terminado más saludable? Quién sabe".

Continuó: "Creo que lo que sucedió es que la palabra 'cool' nunca estuvo tan detrás de la fama como ahora. La fama es la moneda de cambio para el 'like' o lo que sea. Es por eso que la gente saca música todos los días y eso es marketin ".

Por otro lado, los dos emprendedores hablaron sobre el tema de lanzar una escuela secundaria:

"Estamos comenzando justo fuera donde se encuentra la Universidad del Sur de California y lo estamos trabajando con Laurene Powell Jobs (viuda de Steve Jobs), con un fondo para la educación y también con la misma universidad", explicó Dre.

"Queremos darles una ventaja a los niños subestimados. Queremos comercializar nuestra escuela secundaria, queremos que sea atractivo para los niños quedarse en la escuela y aprender. La mayoría no quiere estar allí", finalizó.

En tanto, el rapero californiano acaba de poner disponible en plataformas digital su álbum The Chronic que lanzó en 1992 y de donde se desprendieron temas como F... Wit Dre Day (And Everybody's Celebratin') y Let Me Ride.

