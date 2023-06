Ricardo O'Farrill está en el ojo del huracán desde hace tiempo por las polémicas que ha protagonizado, su caso, parece estar demasiado enredado y son muchos los detalles que hay que conocer para entenderlo.

La tarde del 7 de junio se reportó la desaparición del comediante Ricardo O'Farrill, de acuerdo con una ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde señalaba que la última vez que había sido visto fue el 18 de mayo en la alcaldía Tlalpan.

Sin embargo, horas después su familia emitió un primer comunicado en la cuenta oficial de Twitter del comediante, este tenía la firma de la familia O'Farrill Lozano y describía lo siguiente:

"Queremos compartirles que nuestro Rich se encuentra en buenas manos y está recibiendo atención especializada acompañado de su familia. Queremos aclarar que toda la información que está saliendo a la luz en los medios es completamente falsa. Les pido que no se dejen llevar por rumores infundados, ya que Ricardo está siendo atendido por expertos que están cuidando de su bienestar. Pronto estará de regreso, brindándonos su humor y talento como siempre lo ha hecho. Sigamos apoyándolo y esperando su pronta recuperación".

Minutos más tarde fue eliminado para luego ser posteado nuevamente alrededor de las 17:10 horas. En esta segunda ocasión también se posteó en el Twitter de Roberto O'Farrill, quien es el padre del comediante.

En el segundo posteo del comunicado de igual forma apareció una captura de pantalla del boletín en el que supuestamente la familia desmentía la desaparición de Ricardo.

Esto generó la indignación de los internautas, quienes hasta con un video mostraron que el boletín está publicado por la fiscalía capitalina, lo que hacía poco probable que se tratara de algo falso.

Paso a paso lo que ha pasado con Ricardo O'Farrill

El pasado 24 de abril de 2023, el comediante expuso a varios personajes de la escena del stand up en un video en el que se desahoga de los malos tratos que, dijo, había sufrido por quienes consideró sus amigos.

Con presuntas acusaciones, de las cuales el comediante de 32 años había dicho tener pruebas y testigos, acusó a otros famosos que en diversas producciones han colaborado con él.

Humillan a O'Farrill en boda de Mau Nieto

De acuerdo con un video en vivo que hizo para Instagram, la molestia de Ricardo O´Farrill explotó cuando fue humillado en la boda del polémico comediante Mau Nieto; sin embargo, les pidió que se disculparan con él, pero ante la negativa de hacerlo, decidió exponerlos a todos.

Contra los primeros que arremetió el O'Farrill fue contra sus excompañeros del programa "Deportología", los comediantes Diego Zanassi y Alex Fernández, a quienes acusó de hablar mal de la gente y de ser "envidiosos".

Siguieron las acusaciones contra Daniel Sosa, quien presuntamente amenazó de muerte O'Farril, ya que supuestamente el también comediante estaba en estado de ebriedad y comenzó a gritarle a Ricardo "morgue, morgue".

Ricardo O'Farrill cuenta experiencia en clínica de rehabilitación

Por su parte, el pasado 16 de mayo, el “standupero” narró su experiencia en una clínica de rehabilitación en la que estuvo por un tiempo para recuperar su estado de salud físico y mental.

No obstante, esto le generaría más problemas; pues según comenta en un live que publicó en Instagram, sufrió de maltrato desde que fue llevado al lugar.

"En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsiones dos veces, entonces, en el transporte, pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme", dijo.

Ricardo O'Farrill organiza live de Instagram para raparse

Un día después de haber narrado lo que vivió en la clínica de rehabilitación, el comediante organizó un live en Instagram para raparse por una buena causa.

Aunado a ello, regaló playeras de su marca y fue solicitando a varias personas que pasaran para que lo raparan, así como también subastó algunos de sus artículos para donar a una fundación para niños con cáncer.

Asimismo, en la grabación se aprecia al comediante acompañado de varias personas, con quienes platica mientras le cortan el cabello.

Agreden a Ricardo O'Farrill afuera de clínica donde acusó maltrato

Finalmente, el pasado 18 de mayo, el comediante subió su último live a la red social donde se le vio a las afueras de la clínica Margaritas mientras buscaba la manera de que le abrieran.

"Quiero saber cómo está Camila, cómo está Pau. Quiero saber cómo está el doctor Antonio. Quiero ver cómo están sus familias", expresó O'Farrill afuera de la clínica.

Aunado a ello, en la grabación se aprecia el momento en que el comediante escupe a la puerta y trata de abrirla con patadas.

Asimismo, se ve al youtuber intentar todo tipo de recursos para poder abrir; sin embargo, no logró que pasara.

Tras varios intentos por lograr que abrieran, el comediante fue agredido por personal de la clínica.

A través de Twitter, un usuario difundió un fragmento del live de O'Farrill, donde se ve el momento de la agresión.

En la grabación se observa como el comediante es escupido por un hombre a quien acusa de agresión. "Órale, pégame otra vez", expresó O'Farrill.

