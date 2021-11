Ricardo Guzmán hace del futbol un arte visual

El artista visual tapatío Ricardo Guzmán se encuentra en España trabajando en la producción de un documental, junto con el cineasta César Aréchiga. Vía telefónica, Ricardo abundó sobre este proyecto: “Estamos trabajando en un documental, trata a grandes rasgos de historias de vida en el futbol amateur, todo lo que rodea las historias de la gente que ama jugar futbol. Todos los diferentes estadios de tratar de vivir del futbol”.

Su rol en la producción es la dirección de la fotografía: “Me integré al equipo haciendo foto fija, luego en algún momento me hice cargo de la dirección de fotografía, hicimos un buen clic. Mi trabajo ahora es estar a cargo de la cámara”.

Con un perfil polifacético, la formación académica de Guzmán comenzó en el séptimo arte, aunque luego profundizó más en otras manifestaciones artísticas, con énfasis en lo visual: “Mi formación es de cine, estudié cine. Siempre he estado en el cine haciendo cámara y foto. Cuando terminé la escuela me interesó mucho estudiar más arte, historia del arte y teorías. Me orienté hacia la fotografía porque pensaba que era lo natural. En el momento en que empecé a estudiar más, a clavarme en el arte en general, mi trabajo se fue diversificando mucho. Como lo que hago ahora: producir piezas de arte en cualquier lenguaje, como un artista más completo”.

Desde esos años de exploración en otras artes ha tenido una carrera en activo, incluso cuando colabora en otros proyectos, como el documental: “No dejo de producir mi obra personal, en medios como foto fija, dibujo o pintura”. En cine es una dinámica diferente: “Es parte del diálogo con el director. Debemos ser artistas completos. Los lenguajes tienen que funcionar con las ideas. Trato de desarrollar las ideas y responder con el medio”.

Producción. Ricardo Guzmán es acompañado por el cineasta César Aréchiga (atrás). Cortesía

Hay una vertiente del cine que se vincula con algunas maneras de hacer arte visual, no necesariamente producciones cinematográficas: “Me interesaba mucho el cine experimental. Luego estudié foto y me gustó la foto experimental. Pero al estudiar arte quise estudiar las bases de todo, cómo nació cada medio para poder responder con el medio mismo. Mis búsquedas han ido cambiando, una especie de metamorfosis. Mis piezas son intentos de respuestas a mis búsquedas. No busco respuestas, busco preguntas. Son las preguntas las que me dan orden y camino, pasos a seguir”.

En ese sentido, una poética que ha adoptado es que las propias piezas revelen las cualidades del medio: “Mi preocupación fundamental es la transparencia del medio: elegir temas, por ejemplo la luz y la oscuridad o el arte mismo, de la sociedad; pero al mismo tiempo me interesa hablar del medio que utilizo. Si uso foto la pieza misma habla también de la foto, o si uso dibujo: cómo es un proceso de memoria, sobre qué se puede hacer solo con el medio, qué se puede decir que solo lo diga una foto, qué se puede contar que solo lo pueda decir el cine”.

La realización de piezas visuales lo han llevado a exponer su obra en diferentes partes del mundo: “He tenido exposiciones en muchos lados, en el Museo de las Artes, en Estados Unidos (Miami, Texas, Los Ángeles), en España. Recientemente estuve en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis. En el Musa tuve una individual, muy importante para mí al presentar mi trabajo en la universidad que me formó. En el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, en el Centro Cibeles en España. He tenido buena respuesta. En Oaxaca hay algunas piezas ahora mostrándose, trabajo directamente con una galería, Quetzalli, tienen piezas constantemente en exhibición”.

Cortesía

Una constante en su producción artística es la fotografía, protagonista de un proyecto actual que lleva a cabo: “Trabajo en algo que creo que será de largo aliento, trata sobre lo análogo. Trato de hacer una analogía con la fotografía y mi vida, mi paso de los lugares. Lo hago con negativo, en diferentes formatos, y estoy regresando sobre mis propios pasos, revisitando todos los lugares que he visitado desde niño. Como mi kínder, la primaria, hablando a través de la foto y los espacios donde he estado”.

MQ