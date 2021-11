Miky Woodz renace con “Living Life”

Por primera vez en nuestro país, el compositor e intérprete de música urbana Miky Woodz se encuentra en plena promoción de su tercer EP que, bajo el título de “Living Life” (2021), pone fin a diez meses de “silencio” y significa su primer trabajo con su nueva disquera: Rimas Entertainment. Este nuevo material cuenta con ocho temas inéditos del puertorriqueño, entre los que destacan dos colaboraciones con Darell y Myke Towers.

Este nuevo proyecto, refiere el artista, surgió a partir de cómo la pandemia por COVID-19 significó “algo nuevo a lo que debimos adaptarnos; en un inicio retrasó el trabajo, pero después lo tomé como algo positivo, que sirvió para que pasara más tiempo con mi familia, porque a veces olvidamos muchas cosas de la vida por enfocarnos en el trabajo y, como digo siempre, trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar”.

Fue a partir de lo anterior que nace el concepto “Living Life” pues, detalla Woodz, “la idea es encontrar un balance en la vida; no todo debe ser el trabajo, se necesita del ocio y tiempo para divertirse. Yo he ido aprendiendo poco a poco, paso mucho tiempo con mi hijo y siempre busco complacer a mi familia, pero no dejo de trabajar, siempre tratando de montar canciones nuevas”.

Apoyo mexicano

A México, asegura el intérprete de Trap Latino, “tenía muchas ganas de visitarlo y no había tenido oportunidad de venir”, algo que se debe a la gran cantidad de fanáticos que tiene en el país y la “buena relación que mantengo con los colegas del género, siempre estoy dispuesto a colaborar”.

La descarga de sus canciones en Spotify (o las vistas de sus videos en YouTube) se cuentan por millones, de hecho, la CDMX es la segunda donde más se escucha su música; por ello, destaca, “estoy muy agradecido con la gente de México por apoyarme”, a lo que se suma su convencimiento de que los fans “se identifican conmigo porque saben que soy la misma persona en la industria musical y en la vida personal”.

Los inicios de la carrera de Miky Woodz se remontan a su juventud como estudiante en los Estados Unidos, primero se interesó por seguir una carrera en los deportes, pero finalmente, optó por dedicarse a la música “de tiempo completo” porque, hace hincapié, “confié en que tenía talento y que mi momento iba a llegar”.

Consciente de la enorme fan base con que cuenta, el cantante admitió que tuvo “un poco de desespero” durante los diez meses que duró su proceso de cambio de disquera, “pero quería que todo saliera bien, mantuve la mente fría y mi visión clara hasta que se concretara el negocio” pues, al final, vive centrado “en mi carrera, porque yo hago música para los fanáticos”.

TOMA NOTA

Discografía

“Before famous” (2017)

“El OG” (2018)

“Cambio de clima” (EP, 2019)

“El OG Week” (EP, 2019)

“Los 90 Piketes” (2020)

“Living Life” (EP, 2021)

EL DATO

Colaboraciones

Con Bad Bunny, J. Balvin, Wisin, Zion y Lennox, Farruko, Dalex, El Alfa, Pusho, Noriel.

