Ricardo Arjona hubiera grabado con Christina Aguilera, ¿por qué no se dio la dupla?

Uno de los temas más icónicos de Ricardo Arjona es “Fuiste tú” y recientemente el videoclip llegó al billón de visitas. Esta pieza es en colaboración con Gaby Moreno, pero ella no fue la primera opción para hacer el dueto. El artista comentó en un video cómo nació el tema.

Según expresó, iba a ser originalmente cantado a dúo con Christina Aguilera quien había quedado fascinada con la canción, por tiempos no se pudo lograr la colaboración y finalmente fue Gaby Moreno quien sumó su maravillosa voz a este tema que ya se convirtió en un himno.

“La gente de Sony propuso para cantar la canción a Christina Aguilera, nunca lo dije. Yo ya tenía el disco hecho y tenía una fecha de lanzamiento. Alguien me dijo que (ella) estaba pasando por ciertas cosas, de la misma manera como te dice que puede grabar este día, puede ser que la grabe un mes después. Yo no me la quise jugar porque esta incertidumbre no me gustaba. Entonces, me acuerdo que mi familia me había dicho que yo tenía que escuchar a una cantante guatemalteca....”. Esa era Gaby Moreno.

Arjona lanzó en diciembre su álbum doble “Blanco y Negro”, manteniendo un estilo y actitud fieles a la música de verdad, grabada con músicos en vivo en los históricos estudios Abbey Road de Londres. El 25 de febrero 2022 se publicará el broche de oro de esta obra de arte: el libro “Blanco y Negro” (que incluirá, además, los CDs “Blanco” y “Negro”), y por primera vez un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en el formato de un libro. Por si fuera poco, el cantautor guatemalteco se encuentra nominado al Grammy americano por su proyecto “Hecho A La Antigua”.

Con 25 shows sold out en Europa, Argentina y Chile, Arjona llegará a los Estados Unidos en una gira de más de 30 conciertos en las principales ciudades. Con plazas como Nueva York, Miami y Puerto Rico que tuvieron que abrir segundas funciones ante el sold out de la primera función, se anunció que los boletos para su concierto de Orlando se encuentran también agotados y que agrega cuatro conciertos más a su gira por Estados Unidos que dará su puntapié inicial el próximo 24 de marzo. Las ciudades que se suman al exitoso tour son: San Antonio (7 de abril), Atlantic City (21 de mayo), Tampa (2 de junio) y Fort Myers (5 de junio).

AC