Reynaldo Pacheco triunfa entre leones

El actor bolivariano Reynaldo Pacheco se sumó a la producción “Los Leones”, secuela de la exitosa cinta dominicana “Qué León”. Afincado desde hace más de un decenio en Los Ángeles, California, el histrión ha llevado una carrera del teatro a la pantalla grande, como nos platicó vía telefónica: “Empecé en Bolivia haciendo teatro pobre. De ahí continué haciendo teatro, que me llevó por otros lugares del mundo. Llegué a Los Ángeles para hacer una maestría en actuación”.

Sobre su inclusión a la producción “Los Leones”, con el director Frank Perozo al frente del proyecto, platicó: “Ellos me encontraron porque hice una película con Sandra Bullock, ‘Expertos en crisis’. Una de las productoras me encontró por eso, me contactaron para el personaje de ‘Enrique’. Y es que ‘Qué León’ es una película muy importante en el mercado iberoamericano: es completamente de República Dominicana y al mismo tiempo ha llegado ya a 23 países, en todo Sudamérica, en todo México. Tuvo un éxito muy comercial con un alcance que ninguna película caribeña en la historia ha logrado. Por eso, inmediatamente surgió una secuela, ‘Los Leones’. De hecho, aprovechando lo internacional de la proyección abrieron el casting para traer más artistas”.

Al proyecto se sumaron María Elisa Camargo, de Ecuador; y Geraldine Bazán, de México, entre otros: “Están tratando de fusionar mercados: de México, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe”.

Otro talento que se sumó a la secuela de “Qué León” viene de la música: Ozuna. A Reynaldo le agradó encontrarse con el puertorriqueño: “Me pareció interesante trabajar con Ozuna. Yo vi su trabajo y creo que en la película logra lo que se necesita para este tipo de proyectos”.

La secuela caribeña cuenta con una producción de primer nivel: “Trabajar en este proyecto ha sido un placer. La calidad de producción y organización no tiene nada que envidiar. Y la historia es una comedia muy ligera, como actor ha sido muy placentero y muy divertido”.

De su rol, Reynaldo Pacheco adelantó parte de la trama: “Mi personaje es un mujeriego, un picaflor que llega a la oficina y empieza a tratar de conquistar a todas las mujeres, incluida Nicole, interpretada por Clarissa Molina. Soy como un antagonista cómico. Es la primera vez que hago un personaje de este tipo”.

Aprende de los colegas

Pacheco comparte que cada proyecto en el que se involucra aprende algo de sus colegas: “Con Sandra Bullock aprendí mucho del tiempo de comedia: crea momentos cómicos, añade muchos elementos del clown, de comedia del arte. Christopher Plummer trabaja mucho con los subtextos, muchas veces hasta se puede escuchar. Cada vez que trabajo en una película, estudió los procesos actorales de mis colegas. En este caso he podido trabajar con dos grandes comediantes: Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Veía cómo improvisaban, cómo cambiaban las líneas, buscaban que fueran más frescas”.

Llegó antes del “boom” latino

Cuando Reynaldo arribó a Estados Unidos todavía no sucedía el auge por la cultura latina, pero fue haciéndose un camino en la industria: “Fue buenísimo, inicialmente en esa época Hollywood no tenía la apertura que tiene hoy con los latinos. Lo que pasa en Los Ángeles es que hay que audicionar miles de veces para que den un papel. Tomó un tiempo hasta que me aceptaron en la película ‘Beginners’ (dir. Mike Mills). Ahí trabajé con Ewan McGregor y Christopher Plummer. Justamente Plummer se ganó el Oscar a ‘Mejor actor de reparto’ por esa película”.

Sobre el “boom” que hay actualmente en Hollywood por los latinos, Pacheco mira con buenos ojos ese cambio: “Hoy en día hay una necesidad de que nuestro cine sea universal. Las productoras están contando historias muy latinas en mercados anglos: es una gran ventaja para todos los que trabajamos del lado latino”.

Cabe señalar que la formación de Pacheco incluye la pasión por dos lenguajes distintos, el del teatro y el cine unidos por la narrativa: “Siempre tengo una fascinación por contar historias. No sentí una diferencia entre el teatro y el cine. Obviamente el teatro tiene elementos de comunicación directa con el público, energética, se puede sentir. En el cine lo emocionante es que no sabemos lo que filmamos hasta que se ve: juega mucho la ilusión, la música, las decisiones de editores, productores. Ambos tienen diferentes elementos de sorpresa para los actores”.