Revelan supuesto cartel del Corona Capital 2025

El festival de música más importante de México comenzará su preparación para esta edición 2025, donde se espera como cada año la presentación de grandes artistas de talla nacional e internacional.

Es común que para estas fechas comiencen a hacerse virales a través de las redes sociales, los supuestos carteles con los nombres de los artistas que participarán en este evento, por lo que en esta ocasión no ha sido la excepción, ya que a falta de poco más de un mes del aparente anuncio oficial por parte del festival de quienes serán los artistas confirmados, han comenzado a circular las supuestas imágenes de los posibles artistas de este Corona Capital 2025.

En la imagen se puede apreciar el diseño del cartel en color verde con hongos rojos en los costados y la tipografía en color amarillo, y blanco, además se lee con claridad lo que sería el lineup oficial del Corona Capital 2025, con nombres como: Black Eyed Peas, Nine Inch Nails, Sabrina Carpenter, The Prodigy, Sistem Of a Drown, entre otras decenas de artistas que serán los protagonistas de este festival.

Este sería el aparente lineup que se ha vuelto viral del próximo Corona Capital. X/ESPECIAL

¿Cuándo será el Corona Capital 2025?

Este festival organizado por Ocesa y con la marca cervecera como patrocinador principal, será del viernes 14 al domingo 16 de noviembre de este año, esto en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, mismo que según personas en redes sociales, anunciarán el lineup oficial este próximo lunes 26 de mayo a la 1pm en las redes sociales de Corona Capital.

