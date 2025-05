Epica en Guadalajara: ¿Cuál es la mejor canción de la banda?

La banda neerlandesa de metal sinfónico, Epica, se encuentra realizan una serie de conciertos en México como parte de la gira de promoción de su más reciente disco, y uno de los conciertos más esperados es, sin duda, el de Guadalajara. Los fanáticos tapatíos ya se preparan para una noche alusiva al nombre del grupo, donde la potencia de los riffs de Mark Jansen e Isaac Delahaye, la elegancia de los coros orquestales y la voz inconfundible de Simone Simons llenarán el escenario.

Epica se presentará en Guadalajara este próximo domingo 25 de mayo de 2025 en el Teatro Estudio Cavaret, ubicado en Zapopan, Jalisco. El concierto está programado para iniciar a las 21:00 horas, y los boletos están disponibles a través de Ticketmaster México. El evento forma parte de la promoción del noveno álbum de la banda, "Aspiral", lanzado el pasado mes de abril. Durante el show se espera que interpreten tanto canciones nuevas como los clásicos que han marcado su carrera, a decir de los setlists de los recientes conciertos en nuestro país.

Pero entre tantas canciones memorables, algunos aficionados se preguntan: ¿cuál es la mejor canción de Epica?

La respuesta puede variar según el fan, pero hay un tema que destaca por su impacto, profundidad y recepción tanto en conciertos como en plataformas digitales, o al menos así lo señala la Inteligencia Artificial: "Cry for the Moon". Este clásico, incluido en su álbum debut "The Phantom Agony" (2003), se ha convertido en un himno para los seguidores de la banda. Con su fusión de voces guturales por parte del también vocalista Mark Jansen, pasajes orquestales y la interpretación lírica de Simone Simons, es considerada por muchos como la canción que mejor representa la esencia de Epica.

En cada presentación en vivo, "Cry for the Moon" logra una conexión especial con el público. Su estructura dinámica y letra crítica hacia la hipocresía religiosa han resonado por más de 20 años. Además, su presencia constante en los setlists de los conciertos refuerza su estatus como una de las favoritas del repertorio.

Otros temas como "Consign to Oblivion", "Sensorium", "Beyond the Matrix" o "Kingdom of Heaven" (en sus diferentes partes) también figuran entre las más elegidas por fans y por la IA. Estas canciones destacan por su complejidad musical, letras profundas y arreglos sinfónicos que reflejan el sello característico de la banda.

El concierto en Guadajara promete ser una experiencia inolvidable. Si eres fan del metal sinfónico, este es un evento que no puedes perderte. Ver a Epica en vivo es una experiencia que va más allá de la música: es una celebración de poder, arte y emoción en estado puro.

 

