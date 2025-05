La banda estadounidense My Chemical Romance regresará a México con un concierto que promete ser uno de los eventos más memorables del próximo año. La agrupación se presentará el 13 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira "Long Live The Black Parade". Este tour celebra su icónico álbum "The Black Parade" (2006), el cual será interpretado en su totalidad durante el show, además de que podría incluir algunas sorpresas.

La preventa de boletos estará disponible los días 22 y 23 de mayo de 2025, mientras que la venta general comenzará el 24 de mayo. The Hives será la banda invitada para abrir el concierto en la capital del país, lo que agrega aún más emoción a una noche que ya promete ser inolvidable. Los boletos podrán comprarse a través de Ticketmaster.

Este regreso a México ha reavivado entre los fans nacionales una vieja discusión: ¿cuál es la mejor canción de My Chemical Romance? La banda, originaria de Nueva Jersey y formada en 2001, se convirtió en un referente del rock alternativo y el emo punk gracias a su estilo teatral, letras cargadas de emoción y una estética oscura que marcó a toda una generación.

Entre su extensa discografía, "Welcome to the Black Parade" se posiciona como la favorita indiscutible, o al menos eso es lo que responde la Inteligencia Artificial (IA). Este tema, lanzado como sencillo principal del álbum "The Black Parade", no solo representa el punto más alto de su popularidad, sino también la esencia artística del grupo. La canción comienza con una melodía de piano que recuerda a una marcha fúnebre y evoluciona en una explosión de energía, guitarras y emoción, convirtiéndola en el himno de la generación de la primera década del siglo XXI.

 

Otras canciones que también destacan son "Helena", una despedida dolorosa y poética incluida en "Three Cheers for Sweet Revenge" (2004), y "I’m Not Okay (I Promise)" (del mismo álbum), un grito adolescente que conectó con millones de jóvenes que no se sentían comprendidos. También se mencionan joyas como "Famous Last Words" (2006) o "Vampires Will Never Hurt You" (de "I Brtought you My Bullets, You Brought me your Love" de 2002), valoradas por sus letras intensas y crudeza emocional.

Aunque elegir una sola canción como la mejor puede ser subjetivo y depende mucho del ánimo de quien escucha, "Welcome to the Black Parade" suele liderar las preferencias, dice la IA. Su regreso a México es la oportunidad perfecta para escucharla en vivo y confirmar por qué My Chemical Romance sigue siendo una de las bandas más queridas del rock actual.

