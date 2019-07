Revelan que Frida Sofía golpeó a Alejandra Guzmán

La relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no puede estar peor y entre los dimes y diretes, ahora se reveló que entre ellas hasta golpes hubo.

Luego de que Gustavo Adolfo Infante viajara a Guadalajara para entrevistar a la "Reina de Corazones", tras un concierto que ofreció en en Auditorio Telmex, el comunicólogo aseguró al aire dentro de su programa de televisión que las rencillas entre madre e hija son muy fuertes y explicó que fue la misma cantante le dijo que su hija la había golpeado.

"Le pregunté abiertamente: '¿te acostaste con los novios de tu hija?'. Le pregunté: '¿en qué empieza el problema?'. Solo les quiero adelantar algo, está la relación tan mal que ha habido golpes de Frida Sofía a Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán ha tenido que sacar de la cárcel a su hija", aseguró durante el programa de "Primera Mano", el cual dividió la entrevista en dos.

Mientras tanto y durante la primera parte de la entrevista, La Guzmán recordó que estuvo muy cerca de la muerte y lo impactante que fue cuando le detectaron cáncer de mama y que por ello perdió uno de sus senos. "He estado muy cerca de la muerte, por eso me tatué una calavera [en la oreja] me llegaba a decir cosas, pero nunca le hice caso. Me aferro a mi música, a lo que me hace feliz", dijo la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal.

Y ante todo esto, la cantante de "Hacer el amor con otro" y "Mírala, míralo" comentó que gracias a que cree en Dios o en una fuerza superior se ha mantenido fuerte y con salud, pero que anímicamente en estos momentos está un poco débil.

Tras las declaraciones que hizo Guzmán a Infante, Frida Sofía no perdió el tiempo para responderle al comunicador y por medio de su canal de YouTube y en su Instagram Stories hizo una parodia de "Primera Mano".

"Hola, bienvenidos a su programa la 'Primera Ma...da'. Aquí hablaremos de cualquier cosa necesaria para poder tener un poquito de rating, no tenemos suficiente staff. Hoy en exclusiva tenemos, nada más y nada menos que a la rockera y 'Reina de corazones'. Hoy también hablaremos sobre la verdad entre la polémica y triste realidad de la relación entre la 'Reina de corazones' y su princesa Frida Sofía, a la cual ama con todo su corazón y claro por esta razón nos dieron la exclusiva, ya que la queremos mucho", aseguró la modelo fitness e intérprete de "Ándale" en su video.

Pero la situación no acaba ahí, porque Frida Sofía utilizó su Instagram para subir un video donde muestra su brazo con moretones y marcas, según ella fue lo que le hizo su madre.

"Es un orgullo... explícales esto @laguzmanmx!!! Vieja loca", escribió a lado de la imagen.

jb