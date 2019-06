Me tiene dolida ver a mi mamá paseando con mi ex: Frida Sofía

Frida Sofía aclaró que lo que en verdad la tiene dolida con su mamá Alejandra Guzmán es que se esté paseando con su ex y que se hospeden en el mismo hotel.

"Al final ella prefirió estar con el que era mi novio, esconderlo y pues ya sabrá"

Frida detalló que sí le duele que su madre no haya formado parte de su infancia, ni de su adolescencia, ni de su vida, pero que aprendió a aceptar esto y a vivir con la realidad de no tener cerca a la Guzmán como una figura materna.

Sin embargo reiteró que la causa del distanciamiento entre ellas se debe a la cercanía de la Guzmán con su ex Christian Estrada, quien le llevó mariachis y Frida no estuvo invitada a la celebración. "Al final ella prefirió estar con el que era mi novio, esconderlo y pues ya sabrá, ese es mi pedo", puntualizó.

INSTAGRAM / @ifridag

Frida confesó no comprender cómo es que su madre ha permitido que su ex Christian, haya ido a hablar mal de ella a un programa. ¿Cómo permitiría algo así?, cuestionó.

Señaló claramente que aunque todo este asunto parece un circo, no lo está usando para hacerse publicidad, luego de que ayer diera un adelanto de su nuevo tema musical y usuarios en redes la criticaran.

"No es ningún tipo de publicidad, no necesito cagarme en alguien para brillar, pero qué hago como para que suene bonita (...) que tu propia madre te traicione con tu ex novio?", se lee.

Finalmente se despide de Alejandra Guzmán con un "Bye mamá".

INSTAGRAM / @ifridag

AC