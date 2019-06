“Reina de Corazones” llena al Telmex de rock

La llamada “Reina del rock” o “Reina de corazones”, Alejandra Guzmán, es una de las intérpretes más intensas y divertidas de la escena musical. Es una figura irreverente y emocional, elementos que la han llevado a conectar con el público desde hace 30 años, y así quedó claro anoche en el Auditorio Telmex, cuya audiencia la recibió con cariño y admiración. La estrella llegó como parte de su gira “La Guzmán Tour 2019”.

La velada comenzó poco después de las 21:00 horas. Una gran pantalla al centro del escenario, cinco músicos y tres coristas, acompañaron a la hija de Silvia Pinal, cuyo opening fue con “Un grito en la noche” y “Lipstick”, para después continuar con “Dime de verdad” y “Ven”.

Entre el público había una mujer a la que Alejandra Guzmán le hacía comentarios sarcásticos, más quedó la incógnita si eran verdades, porque incluso la invitó a salir del concierto. Luego sonaron canciones como “Mírala, míralo”, “Mala hierba” y “Mi peor error”.

Alejandra también destacó la visita de amigos del Hospital Civil que estaban celebrando tres décadas de salvar vidas, de hecho dijo que 80% de esas vidas eran de niños.

Luego recordó que entre sus locuras escribió una cumbia, la cual grabó con Pipo, ex vocalista de Los Ángeles Azueles, pero como éste no llegó, su corista Roger entró al quite y juntos interpretaron “Cariñito corazón”, después prosiguió con sus clásicos como “Hey güera”, “Ángeles caídos”, “Rosas rojas” y “Llama por favor”. El público siempre estuvo muy entregado y feliz de cantar al unísono con Alejandra.

Éxito tras éxito

El público tapatío aún esperaba que Alejandra Guzmán le entregara sus más grandes éxitos. También cantó su nuevo sencillo “Mi enfermedad”, cover de Andrés Calamaro. Su nuevo disco será de clásicos del rock en español. También faltaban en el setlist canciones como “Hacer el amor con el otro” y “Reina de corazones”.