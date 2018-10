Revelan primer póster del "live action" de Aladdín

Disney Studios compartió a través de sus redes sociales la primera imagen de la película live action de "Aladdín" que se estrenará el 24 de mayo de 2019.

En la imagen se puede ver la famosa lámpara mágica y se lee al final "Escoge sabiamente".

Los protagonistas de la nueva versión serán los actores Naomi Scott quien encarnará a la princesa "Jazmín", mientras que Mena Massoud será "Aladino" y Will Smith será el genio de la lámpara maravillosa.

La película es dirigida por Guy Ritchie, quien además trabajó en la adaptación del guión escrito para la película animada de 1992.

Además la compañía anunció que mañana habrá más contenido sobre el largometraje y muchos esperan que sea un avance.

Will Smith también compartió la imagen en su cuenta de Instagram. "Déjenme salir. No puedo esperar a que me vean azul", escribió el actor estadounidense. La publicación obtuvo más de dos millones de "me gusta" y miles de comentarios.

"Aladdin" fue la película animada de mayor recaudación de fondos del año en 1992, y ganó dos Oscar, entre ellos uno por Mejor Canción gracias al tema "A whole new world".

