Revelan la identidad de “Sapo” en “¿Quién es la máscara?”

Este domingo en “¿Quién es la máscara?” se vivieron muchas emociones y sorpresas, una de ellas es que la actriz Erika Buenfil, la llamada “Reina del Tik Tok”, fungió como investigadora invitada al lado del panel de siempre: Yuri, Mónica Huarte, Juanpa Zurita y Carlos Rivera. Además, por primera vez y en un mismo programa, participaron los ochos personajes que aún continúan en competencia.

Cabe destacar que esta vez para descifrar las pistas para identificar a los personajes, estos se sometieron al “Confesionario”, como si se tratara del reality show “Big Brother” donde Alan Estrada fungió como el encuestador para conocer más acerca de estas botargas carismáticas.

La dinámica consistió esta vez en dos combates cuádruples. El primer equipo en competir fue conformado por “Apache”, “Sapo”, “Androide” y “La Hueva”. El primero en salir a escena fue “Apache”, quien interpretó “I like to move it” de Reel 2 Real con The Mad Stuntman; este personaje fue relacionado esta vez por los investigadores con Yurem, Rauw Alejandro, Mario Domm y José María Torre.Luego, llegó la participación de “Sapo”, quien interpretó “Yonaguni” de Bad Bunny, él fue asociado con Noel y Leonel de Sin Bandera, así como con el peruano Gian Marco y Lisardo.

Después tocó el turno de “Androide”, quien cantó “Cinco minutos” de Gloria Trevi, además se le atribuía que podría tratarse de Ana de la Reguera, Fernanda Castillo, Camila Sodi o Ana Serradilla.Finalmente llegó el momento de “La Hueva”, quien presentó “Dynamite” de BTS y a él lo relacionaron con Joel Pimentel, Emilio Osorio, Joaquín Bondoni y “Lapicito”. Al final de la primera ronda, el salvado por parte de los investigadores fue “Apache” y por parte del público “Androide” y precisamente “La Hueva”, por lo que “Sapo” tuvo que irse al reto final.En la segunda parte del programa, el otro grupo hizo acto de presencia:

“Carnívora”, “Leona”, “Gitana” y “Perezoso”. La primera en salir a escena en esta segunda vuelta fue “Carnívora”, quien cantó “Me pasé” de Enrique Iglesias; ella fue asociada con Tana Planter de Matute, Maite Perroni, Alma Cero y Fey.

Después llegó el turno de “Gitana” quien cantó “Telepatía” de Kali Uchis, y ella fue asociada con Danna García, María Chacón, Greeicy, Ashley de Ha Ash o Sara Corrales.

Más tarde llegó “Leona” con el éxito de Yuri, “Tiempos mejore”, este personaje fue ligada con Hanna de Ha Ash, Litzy, Dulce María y Violeta Isfel.

Finalmente le tocó su turno a “Perezoso”, quien cantó “A la antigüita” de Calibre 50 y él fue relacionado con Erik Rubín, Alex Fernández, Espinoza Paz y Jaime Camil. Erika Buenfil decidió salvar a “Leona”, mientras que el público les dio una nueva oportunidad a “Perezoso” y “Gitana”.

Así que “Carnívora” tuvo que enfrentarse con “Sapo” en el reto final, y quien obtuvo la mejor votación por parte de la audiencia fue precisamente “Carnívora”, así que “Sapo” tuvo que quitarse la máscara, revelando ser Noel Schajris, de Sin Bandera. En el próximo programa estará como invitada Lorena Herrera, quien fue eliminada de la competencia hace unas semanas.

MQ