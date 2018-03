Revelan detalles de la nueva película de Dragon Ball

Estamos a dos episodios de que concluya 'Dragon Ball Super' y su arco argumental del 'Torneo del Poder', mismos que han causado un gran revuelo e incluso han captado la mirada de varios alcaldes que desean exhibirlos en plazas públicas, y ya tenemos noticias acerca de la nueva cinta de Gokú y sus amigos.

La página oficial ha revelado el primer póster de lo que será la cinta número 20 del manga junto con un pequeño mensaje.

"La producción de una nueva película que será el memorable vigésimo trabajo de la versión cinematográfica 'Dragon Ball' fue anunciada en diciembre pasado, y finalmente se levantó la prohibición y podemos mostrarles un poco del arte visual".

Se está trabajando en la cinta que por el momento lleva el nombre provisional de "Dragon Ball Super' y tendrá como fecha de lanzamiento el 14 de diciembre en Japón. Si tomamos en cuenta el tiempo que se lleva el doblaje para latinoamericana se antoja difícil que llegue a México este año, por lo estaría siendo exhibida el primer trimestre del 2019 en nuestro país.

El guión y arte visual esta supervisado por su creador Akira Toriyama y según revelan, la trama estará enfocada en un gran secreto de los Saiyajin.

En el anuncio también se puede ver un mensaje especial de Toriyama a propósito de la cinta el cual te dejamos a continuación:

"La película de Dragon Ball Super será la próxima historia que tenga lugar después del anime que se está transmitiendo actualmente en la televisión. El contenido arrojará un poco de luz sobre temas previamente inexplorados que tienen que ver con Freezer y los Saiyajin, y creo que será un historia muy agradable que sirve a un oponente formidable tan esperado!

Con 'La Batalla de los Dioses' (2013), la entrega anterior 'La resurrección de Freezer' (2015) y ahora también esta vez, he sido el que escribe las historias. También he estado dibujando bastantes cosas para ellos, como ilustraciones de diseño. En realidad estoy tan ocupado como siempre, y si no estuviera serializando nada, tendría tiempo para pensar en el anime con el que solía No tengo suficiente tiempo para involucrarme (risas) Entonces, en esa nota, ¡espero que lo esperes!

Por cierto, creo que el muy popular Super Dragon manga, dibujado por Toyotaro, va a ver algunos desarrollos diferentes del anime de TV o las películas, así que por favor esperamos eso. ¡Asegúrate de también verlo!"