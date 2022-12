La vida de la farándula parece no poder prescindir del escándalo, suele vivir de él; para cerrar el año, te presentamos un recuento de los dislates conyugales o los juicios que alimentaron las páginas de la prensa de espectáculos durante este año. Eche un vistazo.

Will Smith en los Oscar

La gala de los Oscar de 2022 transcurría de manera normal hasta que el comediante Chris Rock, conductor de la ceremonia, realizó una broma sobre la alopecia que padece la actriz Jada Pinkett Smith; ante esas palabras, Will Smith, el marido, se paró de su asiento, se acercó a Rock y lo abofeteó, una acción que le trajo serias consecuencias en su vida actoral, aunque hubiera ganado ese año la estatuilla al Mejor actor. Ironías de la vida.



Grupo Firme

La noche del pasado lunes 21 de noviembre se presentó Grupo Firme como acto musical durante el medio tiempo del partido oficial de la calendarización de la NFL que se llevó a cabo en Ciudad de México, donde se enfrentaron los Arizona Cardinals vs los San Francisco 49ers; con todo, lo que trascendió fue la rechifla y serie de insultos clasistas que recibió la agrupación de los hermanos Caz, oriundos de Tijuana. Todo por ser seleccionados debido a su éxito y a contrapelo de la opinión de los fanáticos. Como sea, fue la cereza del pastel anual de controversias del Grupo Firme, que suma esto a la sospecha de haber sido corridos de los XV Años de la hija del “Canelo” Álvarez, las acusaciones de plagio, los problemas de salud, las letras de sus canciones o las controversias ligadas a su presentación en el Zócalo por invitación del gobierno capitalino.

Un tipo “raro”

El actor Ezra Miller, que en el DCU (universo cinemático de DC, de Warner Studios) personifica al superhéroe “Flash”, parece cómodo tensando el arco de la ley cuando se trata de ir de fiesta o generar escándalos en establecimientos como bares de karaoke, trifulcas viales, alteración del orden público o dilemas caseros. Ya cuenta este año con dos arrestos que derivaron en lesiones y gracias al pago de una fianza lo dejaron libre; con todo, se recibieron reportes de actitudes sospechosas del actor en Hawái, no sólo por seguir a una denunciante y también por alojar en su casa a una mujer y dos menores bajo presunción de portar armas, todo un rosario de lindezas. Aunque hace semanas hizo una declaración pública de mejoría mental, el tiempo dirá si ha hecho bien la autoridad al no dar seguimiento a cada una de sus felonías.



Pájaro de tormentas

Ave de tempestades, las pasadas semanas han sido de recuperación para el actor y figura de la política Alfredo Adame, tras la cirugía que requirió su ojo lastimado después de su último altercado público en el que resultó testigo de una acción criminal y eso le valió una paliza que mandó su rostro al hospital. Ahora, aunque denunció y dijo que revelaría lo que sabe en torno a lo que causó la golpiza, hace días se arrepintió y “perdonó” a sus demandados. Lo anterior se suma a la ya larga serie de desaguisados que vive el actor en torno a sus constantes pleitos, entre los que resalta su pelea de años con el escritor Carlos Trejo.



Johnny Depp vs Amber Heard

Quizá el escándalo internacional del año. Johnny Depp se enfrentó en los tribunales contra su ex pareja, la actriz Amber Heard —en la foto—, en un juicio por difamación. El tema tiene años de contexto, pero en este 2022 se definió ante un jurado que declaró “ganador” al protagonista de “Piratas del Caribe”, quien debería recibir más de 10 millones de dólares por parte de la actriz de “Aquaman”. Lo anecdótico es lo que resulta escandaloso, pues las historias y declaraciones que pudieron verse en diferentes transmisiones (a veces en vivo) por redes y otros canales, simplemente fueron el terreno propicio para la especulación y las intenciones de “cancelar” a Heard.

Cabe señalar que tras la sentencia del juez, la actriz señaló no contar con los recursos suficientes por lo que apeló; sin embargo, recientemente llegó a un acuerdo con Depp: a través de sus redes sociales, Amber publicó un comunicado en el cual detalló que no seguirá adelante con la apelación tras perder el juicio y que le pagará a Depp sólo un millón de dólares que no saldrán de su bolsillo, sino de su compañía de seguros.



Flashazos

Niurka y Juan Vidal: al inicio, los actores no aceptaban su noviazgo, pero los medios confirmaron sus sospechas fundadas. Cuando se hizo pública la relación duró pocos meses, ya que terminó de forma abrupta y generó un intercambio de dimes y diretes en el que ninguno quedó bien parado.

al inicio, los actores no aceptaban su noviazgo, pero los medios confirmaron sus sospechas fundadas. Cuando se hizo pública la relación duró pocos meses, ya que terminó de forma abrupta y generó un intercambio de dimes y diretes en el que ninguno quedó bien parado. Residente y J Balvin : los cantantes comenzaron una disputa porque J Balvin hizo un llamado a boicotear los Latin Grammy en los que Rubén Blades iba a ser homenajeado; después de pelear por redes, Residente dio por terminado el asunto con un tema punitivo que hizo: “pa’ divertirme, pa’ divertirme, pa’ divertirme”.

: los cantantes comenzaron una disputa porque J Balvin hizo un llamado a boicotear los Latin Grammy en los que Rubén Blades iba a ser homenajeado; después de pelear por redes, Residente dio por terminado el asunto con un tema punitivo que hizo: “pa’ divertirme, pa’ divertirme, pa’ divertirme”. Muerte del conductor Fernando del Solar: la viuda del actor y conductor, Ana Ferro, y su ex esposa, la actriz y cantante Ingrid Coronado, se trabaron en una discusión (por motivos de herencia) que llegó a lo público; y está complicando la repartición de bienes.

la viuda del actor y conductor, Ana Ferro, y su ex esposa, la actriz y cantante Ingrid Coronado, se trabaron en una discusión (por motivos de herencia) que llegó a lo público; y está complicando la repartición de bienes. Gloria Trevi: la cantante dijo que demandará al conductor Chumel Torres por daño moral, después de que la famosa -como otras veces- se declarara abiertamente feminista y el conductor le recordara su pasado criminal al lado de Sergio Andrade.

la cantante dijo que demandará al conductor Chumel Torres por daño moral, después de que la famosa -como otras veces- se declarara abiertamente feminista y el conductor le recordara su pasado criminal al lado de Sergio Andrade. Familia Fernández: la familia de Vicente Fernández inició una guerra de acciones legales en contra de la serie biográfica que produjo Televisa sobre la vida del cantante, por el uso no autorizado de marcas registradas y derechos de autor.



