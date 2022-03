El hombre energético que cantó en el escenario principal del Vive Latino el fin de semana contrasta con el hombre tranquilo y callado que se sentó a hablar con el entrevistador.

Residente, conocido como René Pérez, alegremente despertó después de su concierto en la ciudad de México. Sin embargo, rememorando su pasado de depresión, explicó que la época de giras largas quedó atrás(junto a Calle 13) porque no fueron los mejores momentos.

"Es difícil cuando estás de gira, me gusta hacer conciertos, pero me hacen un poco de daño", dijo en entrevista.

"Yo hice gira por muchos años y como que sentí que por eso lo estoy haciendo menos. La (gira) que haga que la aprovechen porque va a ser bastante menos de lo que hacía antes y es porque quiero sentirme bien…", continúo

Señaló que el ritmo de vida del artista permeó su salud mental.

"A veces tocas en un concierto, vuelves y te puedes sentir bien solo, no solamente porque estás solo en el hotel sino por el contexto en el que estás durante una gira y todo el estrés que hay alrededor; hay mucho porque vamos contra corriente haciendo todo y se vuelve una cosa complicada, tienes a tu familia lejos por mucho tiempo, empiezas a desconectar de la gente que quieres", contó.

Estas reflexiones ocurrieron a unas semanas de que se estrenara "Sessions 49", con el rapero Bizarrap, cuyas ganancias están destinadas a organizaciones de salud mental, Silence the Shame y Taller Salud. Llega también después de dos años de pandemia, donde una de las partes afectadas ha sido también la salud mental de las personas.

"Yo lo vivo y acabo de perder a mi primo por salud mental ahora en diciembre y no está chévere, todavía lo sigo despidiendo en mi casa todas las noches y no es un chiste ni un juego; está bueno hablar de eso con el cuidado que merece, no tratar de hacer campaña con eso. Es delicado, es bueno ayudar, y si tienes los recursos, donar", apuntó.

Para Residente, lo más importante para quienes atraviesan por alguna depresión es la familia y sentirse acompañados aunque, como en el caso de su primo, quien falleció por una sobredosis, ni estar al pendiente de él pudo ayudarlo.

"Puedes tener lo que sea, te pueden tratar de la peor manera y tú en un momento así, en el que te sientes sensible, tener a tu familia cerca y hablar con ella es lo más saludable que hay, obviamente si tienes un sicólogo, siquiatra, también", señaló.

Asegura que cuando alguien sienta que se puede hacer daño, debe hablarlo.

