Regañan a Nicola Porcella por llegar tarde a un evento

La noche de este domingo comenzó a circular un vídeo donde el peruano Nicola Porcella es captado, mientras un empresario le reclama frente a un grupo de personas, debido a que el famoso no se presentó a tiempo a un show para el que fue contratado en Mexicali, situación que ocasionó grandes pérdidas a la empresa de entretenimiento, así como la molestia de la audiencia, quienes pagaron un boleto para conocer al peruano y tomarse fotografías a su lado, por lo que pidió a Porcella y a sus representantes que devolvieran el dinero que se le había pagado previamente.

Desde su participación en el reality show "La casa de los famosos México", Nicola se convirtió en una de las personalidades televisivas más queridas y aclamadas por el público, que a pesar de que el programa donde participaba terminó, han seguido apoyando el impulso de su carrera en México, motivo por el cual, cuando es invitado a un evento, un número grande de sus seguidores se presentan para tener la oportunidad de conocerlo, sin embargo, varias de las personas que esperaban un encuentro con el italo-peruano este sábado 25 de noviembre en el "Show de Las Pérdidas con Wendy Guevara", se llevaron la gran decepción de que el famoso no se apareció.

El espectáculo se realizó en el Palenque Fex, en Mexicali, a las 20:00 horas, en el cual Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene arribaron puntualmente, llevando la rutina acostumbrada de su show, sin embargo, a la hora que correspondía que Porcella saliera al escenario, el público se llevó la amarga sorpresa de que no lo haría, debido a que, de acuerdo con lo que Nicola argumentó, su vuelo desde la Ciudad de México a Baja California se había retrasado, pero eso no calmó el disgusto del empresario que lo contrató, quien le propinó un regaño frente a las personas que se encontraban entre bambalinas.

Este video llegó a manos de Israel Ramírez, un influencer dedicado a difundir noticias del mundo del espectáculo, y lo compartió en sus redes sociales, sugiriendo que Porcella había llegado tarde al evento, debido a que previamente había sido visto en la zona VIP del Flow Fest, festival que estuvo animando junto a Wendy Guevara, sin embargo, eso sucedió un día después, el domingo 26 de noviembre, mientras que el show de Las Pérdidas fue el sábado 25.

A pesar de que no queda claro cuál fue la causa que lo retrasó, si fue un evento, el retraso de un vuelo o alguna otra razón, el peruano tuvo que afrontar los reclamos del empresario, quien se dirigió con él notablemente molesto:

"Yo tengo un contrato que se termina a las dos de la mañana, hay gente que pagó por tomarse una foto contigo, por verte, ok... no les cumpliste, nosotros como empresa quedamos mal con la gente, entonces ¿qué hacemos? Yo quiero que tú respondas ante un contrato que nosotros hicimos porque no pagamos nada más para que vengas y estés aquí afuera con 20 personas", señaló el empresario.

Mientras el organizador. a quien no se le alcanza a apreciar el rostro en el video hablaba, Nicola pedía que le cediera la palabra, pero él prosiguió expresando su molestia:

"Yo creo que tienes que valorar a la gente que pagó un boleto para venir a verte, y no cumpliste porque tuviste otro compromiso en otro lugar, en la Ciudad de México, este contrato se hizo desde agosto, y tú lo sabías muy bien", prosiguió.

Pese a esto, Nicola lo interrumpió y le aclaró que él no maneja su agenda, sino que sólo recibe instrucciones de cuándo y a qué hora llegar a los eventos donde lo es convocado por contrato, por lo que aseguró que sí haría la devolución del dinero que se le pagó, cuando el empresario le expuso que esa sería la solución al problema.

"Eso es lo que tú no me estás entendiendo, yo no manejo mi agenda, yo no sé cuándo viajo, a mi me dicen: ´-Este es tu pasaje´. y tiene razón, yo voy a responder, voy a responder como Nicola, yo no voy a quedar mal, porque confiaste en mí, yo no soy de aquí, no soy mexicano, llegué hace unos meses, me están acomodando todo", replicó.

El peruano no ha comentado nada respecto a esta controversia, y en sus redes sociales sólo ha compartido las actividades que ha realizado desde esta mañana, dándose cita en el set de "Un amor sin receta", telenovela que está filmando y en la que debutará como actor en tierras mexicanas.

