Recibe Alejandro Sanz el premio a Persona del Año de los Grammy

Alejandro Sanz fue objeto la noche de este miércoles de un emotivo reconocimiento por sus compañeros y amigos artistas como Persona del 2017 en el marco del Grammy Latino, en una gala celebrada en el casino Mandalay Bay de Las Vegas.

"Esta es una noche llena de sorpresas y algo muy bello en mi vida que me den un reconocimiento los propios artistas, así que estoy muy feliz y con los nervios a flor de piel porque es una noche de muchas emociones", declaró Sanz en su recorrido por la alfombra roja.

"Voy a celebrar con mis amigos y compañeros mis canciones de media vida", apuntó el cantautor madrileño quien se dijo asombrado por recibir el reconocimiento más grande que puede dar la Academia Latina de la Grabación.

Sanz, quien ha ganado 18 Grammy Latino en su carrera, es junto con Calle 13 el artista que más nominaciones y premios ha recibido en la historia de esta ceremonia que cumple su aniversario 18.

Alejandro Fernández actúa durante la ceremonia. EFE/M. Nelson

"Uno no hace las canciones pensando en los premios. Estos premios son reconocimiento por parte de la gente de tu propia profesión y por eso todos los que he ganado los tengo en mi estudio para que me sigan dando cada vez mas suerte", compartió Sanz.

En el tributo, Sanz escuchó sus éxitos que presenció desde la mesa principal en las voces de Alejandro Fernández, David Bisbal, Luis Fonsi, Juanes, Juan Luis Guerra, Jesse y Joy, Mont Laferte, Natalia Lafourcade, Camila Cabello, la ex integrante de Fifth Harmony, Santiago Cruz, Gian Marco, Nina Pastori, Manuel Fernández Montoya "El carpeta" y Jimmy Zambrano, entre otros.

Reconocidos con este premio en el pasado han sido José José, Juan Gabriel, Marc Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Carlos Santana, Joan Manuel Serrat, Shakira, Ricky Martin y Caetano Veloso.

Entrevistado en la alfombra Luis Fonsi, el intérprete de la canción en español más escuchada en el mundo "Despacito", manifestó que esta noche es la oportunidad de celebrar la música latina y no de los logros personales, sino de los triunfos de amigos y colegas.

"Estoy feliz que me hayan invitado a esta celebración, y en especial a cantar un tema de Sanz y de estar con los mejores músicos que existen en la actualidad cantando la música de Sanz, así que es una fiesta en grande", remarcó.

El cantante español Alejandro Sanz (i) abraza a la cantaora Rosalía (d). EFE/M. Nelson

Joy, de Jesse y Joy que también cantaron en el tributo a Sanz, dijo que si por ella fuera cada año le gustaría que fuera la persona del año Alejandro Sanz por ser una persona tan especial que además de ser un extraordinario músico, es un extraordinario ser humano y amigo.

"Hemos sido muy dichosos de que nos hayan invitado a varios eventos de persona del año, pero este es especial, es un gran amigo que nos ha abierto las puertas de su casa y su corazón y podemos compartir hasta las siete de la mañana y siempre irradia felicidad y música y nos inspira y cada que lo vemos salgo con el corazón del tamaño del mundo", aseguró.

Jesse expresó estar feliz de participar en esta celebración. "Felices de estar aquí celebrando a alguien que crecimos admirando de manera artística, musical, y terminamos admirándolo como persona y como una de las personas más pícaras y más especiales que comparten un éxito", indicó.

Jesse y Joy participaron en la ceremonia, y no pararon de halagar a Sanz, a quien describieron como "un gran amigo". AP/C. Pizzello

David Bisbal dijo de Sanz, quien además de ser su compadre como su ídolo, que "cantar una de sus mejores canciones para mí me representa un honor y un placer y un sueño desde pequeño, porque lo he seguido todas las veces que he podido y he disfrutado las veces que me he subido a cantar con él.

Camila Cabello, ex integrante de "Fifth harmony", se dijo súper emocionada de rendir tributo a Sanz, de quien compartió ha sido admiradora al igual que su madre y su padre que la acompañaron para asistir a la celebración de esta noche.

"Mi primer año como solista ha sido todo súper emocionante. No puedo creer todo lo que me ha pasado así que estoy supercontenta de estar aquí porque quien sabe cuando se podrá dar un homenaje igual en los siguientes años".

A la alfombra también asistieron Bronco, Huracanes del Norte, Sebastián Yatra, Andrés Calamaro, Erika Ender, Mickel Erentxun, Joan Secada, Tommy Torres, Alexander Pires, y Natalia LaFourcade, entre otros.