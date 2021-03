“Rayos con Rayito” impacta el internet

Ryan Hoffman Badui, “Rayito”, fue de los primeros youtubers en México que generó millones de seguidores a través de su contenido. A 10 años de su incursión en internet y el boom de las redes sociales, el ahora influencer de 33 años hace un balance en su vida personal y profesional para renovarse y desarrollar otras maneras de conectarse con el público.

“Estoy contento de haberme dedicado a esto, de encontrar esta forma tan bonita de expresarme, porque hace 10 años la verdad no existía, fui uno de los pioneros en esta manera de comunicar. Estoy celebrando estos 10 años, pero también mi regreso a las plataformas, hace casi un año que las dejé, estaba un poco reacomodando mis ideas, y luego la pandemia… pero ya estamos bien y listos para seguirle dando”, comparte en entrevista.

Confiesa que en nueve años dedicado de lleno a sus plataformas, no faltó a ningún compromiso, pero sintió que tenía darse un “break” y reajustarse, pues así como él estaba madurando, su público también y había que ver qué proseguía. Además, ahora se vive en una era donde hay que cuidar el mensaje que se emite para que nadie se sienta transgredido.

Sobre cómo califica esta década de trabajo que comenzó como un hobbie y ahora es una profesión, confiesa que, lo más bonito para él no son los números (de audiencia) que tiene, aunque sí es importante, sino que es el cariño de la gente. “Cuando van a mis shows, o que en la calle me piden una foto o un consejo, ese tipo de cosas la verdad es que no tienen precio”.

“Rayito”, con más de 35.5 millones de seguidores en todas sus plataformas, hoy estrena el podcast “Rayos con Rayito” en todas las plataformas digitales. “Me gustaría que me conozcan más por lo que soy que por lo que he hecho, porque mucha gente me ha conocido en pequeños fragmentos de mi vida a través de las redes sociales, pero por medio de un podcast, que es un contenido más largo”.

En este proyecto tiene invitados especiales, ya ha grabado algunos programas, aún no define cuál será la carta de presentación. “Siempre voy a tener a alguien con quien platicar, he tenido músicos, gente que se dedica al doblaje, amigos, familia y gente que se dedica a otras redes sociales. Que sea como un tipo night show pero 100% podcast”. Recordó que tuvo como invitado a un médico forense y disipó sus dudas como cualquier otra persona, comparte que más que hacer entrevistas, quiere que los encuentro sean charlas de confianza, “es encontrar un punto en común”.

Lo que opina sobre el caso de su hermana “YosStoP”

La youtuber “YosStoP”, hermana de “Rayito” ha sido acusada de poseer material explícito de una menor de edad, situación que la puede llevar a enfrentarse con la ley. En ese sentido, el influencer apunta que no está muy enterado del tema, pero que su hermana le compartió que se está asesorando legalmente. “He hablado con ella, obviamente, es mi hermana, me importa y la quiero. Le pregunté si todo estaba bien, me dijo que sí, que se está asesorando legalmente y que no tengo de qué preocuparme”. Anotó que la relación entre ambos ahora es mejor que en el pasado.

JL